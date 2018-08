Com eleição no radar, Ibovespa fecha em alta com Vale e siderúrgicas

São Paulo – O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, 20, com as ações de mineração e siderurgia em destaque, em sessão marcada pelo vencimento dos contratos de opções sobre ações e com agentes financeiros especulando sobre a corrida presidencial no país.

Segundo dados preliminares, o principal índice de ações da B3 avançou 0,58 por cento, a 76.472 pontos, após oscilar da mínima de 75.607,85 pontos à máxima de 76.497,03 pontos. O giro financeiro alcançava 16,38 bilhões de reais, ampliado pelo exercício de opções, que somou quase 8 bilhões de reais.