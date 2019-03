Com derrota do governo, Bolsa opera em forte queda e dólar sobe

São Paulo – O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, abriu em queda de 1,73% na manhã desta quarta-feira, marcando na casa dos 93 mil pontos. Já o dólar registrava valorização de 1,40% sendo vendido na casa dos R$ 3,92.

Ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) que obriga o governo federal a executar todos os investimentos previstos no Orçamento.

Em nota enviado aos clientes, a Necton Corretora destacou que a PEC votada ontem reduz a margem de manobra do governo com o orçamento, aumentando os gastos obrigatórios, na contramão da necessidade de ajuste fiscal. Para a corretora, a medida foi um recado dos parlamentares ao presidente Jair Bolsonaro.

Para a XP Investimentos, a derrota do governo é fruto da crise entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro que teve seu auge no último final de semana. E destacou ainda que boa parte do mau humor do Congresso é resultado da desistência do ministro da Economia, Paulo Guedes, de falar na Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência. O ministro afirmou que só irá comparecer após a definição do relator da PEC da Previdência, o que deve ocorrer somente na próxima semana.

Já a Coinvalores afirmou que cenário de longo prazo não se alterou de forma substancial, entretanto o nível de ruído durante o processo de aprovação da reforma da previdência não está sendo pequeno, o que deve manter o índice bastante volátil nesse meio tempo.