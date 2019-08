Com boas notícias da China, Ibovespa sobe 1,29% e dólar cai a 3,92 reais

A surpreendente informação sobre a balança comercial da China e a recente valorização do iuane representaram um alívio para os principais indicadores do mercado. Por aqui, o principal indicador da bolsa paulista, o Ibovespa fechou em alta de 1,29%. Isso somado ao fator previdência fez com que o dólar caísse 1,213%, chegando a 3,9199 reais – o menor patamar da semana.

De acordo com os dados divulgados pelo governo chinês nessa madrugada, as exportações no país subiram 3,3% e as importações caíram 5,6%, enquanto analistas esperavam quedas respectivas de 2% e 8,3%.

No campo das ações, investidores se adiantaram às divulgações dos resultados do 2º trimestre e ações como B2W, MRV, B3 e BRF subiram, respectivamente, 5,83%, 4,57%, 4,35% e 4,94% na véspera das apresentações de balanços.

Já os papéis da Ambev tiveram queda de 2,23% por conta da delação do ex-ministro da Fazenda Antônio Pallocci ter relatado “pagamentos indevidos” aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.