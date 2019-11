São Paulo — O Ibovespa iniciou a sessão caindo nesta terça-feira, com o mercado repercutindo o intenso noticiário corporativo que contou com divulgação de resultados trimestrais de diversas empresas, com investidores globais ainda aguardando discurso de Donald Trump que deverá dar novas pistas sobre as negociações comerciais com a China.

Às 10:10, o Ibovespa caía 0,22%, a 108.127,17 pontos.