Com balanço e troca de comando, Grupo Pão de Açúcar cai na Bolsa

São Paulo – As ações do Pão de Açúcar registravam perdas de 4% na tarde desta terça-feira. Os papéis da varejista eram negociados na casa dos 68 reais.

A companhia divulgou ontem, após o fechamento do mercado que teve lucro líquido de 408 milhões de reais no quarto trimestre de 2017, revertendo prejuízo de 29 milhões no mesmo período do ano anterior.

Em termos ajustados, e considerando apenas operações continuadas, o lucro líquido do GPA atribuível a acionistas controladores foi de 159 milhões de reais, queda de 18,4% sobre o quarto trimestre de 2016.

Já a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) disparou 62% na comparação anual, para 756 milhões de reais. Em termos ajustados, o Ebitda subiu 28%, ficando em 931 milhões de reais.

Mudanças em abril

O grupo também anunciou que irá indicar o presidente-executivo da unidade de móveis e eletrodomésticos Via Varejo, Peter Estermann, para sua presidência-executiva, no lugar de Ronaldo Iabrudi, que será co-presidente do conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar.

As mudanças no grupo irão ocorrer em 26 de abril e para o lugar de Estermann na Via Varejo, o grupo indicou o executivo Flávio Dias, que hoje comanda a unidade de negócios online da rede de móveis e eletrodomésticos.