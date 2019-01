Com avanço de Bolsonaro, dólar fecha abaixo de R$3,90

São Paulo – O dólar terminou em queda pela terceira sessão consecutiva e abaixo de 3,90 reais nesta quarta-feira, com mais uma pesquisa eleitoral mostrando avanço do candidato do PSL Jair Bolsonaro na corrida à Presidência da República.

O dólar recuou 1,20 por cento, a 3,8876 reais na venda, no menor valor do dólar ante o real desde 14 de agosto, quando fechou a 3,8669 reais. Nestes três pregões, acumulou queda de 3,70 por cento.

Na mínima da sessão, a moeda chegou a ser cotada a 3,8229 reais. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 1,30 por cento. “O Datafolha confirmou o Ibope e isso está trazendo euforia ao mercado… que já começa a precificar a possibilidade de vitória (de Bolsonaro) no primeiro turno”, disse a estrategista de câmbio do banco Ourinvest, Fernanda Consorte.

A expectativa de que a cautela iria predominar nos mercados antes do primeiro turno foi substituída pelo entusiasmo nos três pregões desta semana, com investidores fazendo apostas mais fortes de vitória de Jair Bolsonaro (PSL) também no segundo turno da eleição presidencial, diante das novas pesquisas.

O Datafolha divulgado na véspera mostrou que Bolsonaro ampliou sua vantagem na liderança e chegou a 32 por cento das intenções de voto, de 28 por cento antes. Enquanto isso, o candidato do PT, Fernando Haddad, oscilou negativamente 1 ponto, a 21 por cento.

Na simulação de segundo turno, Bolsonaro aparece à frente de Haddad, com 44 a 42 por cento, mas em empate técnico. No levantamento anterior, o petista vencia por 45 a 39 por cento. Além disso, a rejeição de Haddad aumentou.

Na terça-feira, o dólar já havia fechado no menor valor desde 17 de agosto, a 3,9349 reais, após pesquisa pesquisa Ibope ter mostrado cenário similar.

Nova pesquisa Ibope é esperada para esta quarta-feira, e outro levantamento do Datafolha sai na quinta, para citar algumas.

À tarde, a alta do dólar no exterior acabou influenciando uma realização de lucros no mercado doméstico, após dados robustos sobre o mercado de trabalho norte-americano, que também içaram o rendimento dos Treasuries e a percepção de aumento de juros nos Estados Unidos em dezembro.

O dólar também subia ante emergentes, como o peso chileno e a lira turca.

O Banco Central ofertou e vendeu integralmente nesta sessão 7,7 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares. Desta forma, rolou 1,155 bilhão de dólares do total de 8,027 bilhões de dólares que vence em novembro.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.