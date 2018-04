Com alta de 59% no ano, até onde vai a disputa pela Eletropaulo?

Até onde vai a Eletropaulo na bolsa? Uma disputa por três grupos pelo controle da distribuidora de energia de São Paulo fez as ações da empresa subirem 24,36% nesta terça-feira, numa alta acumulada de 59% este ano.

Com a recente valorização, a companhia chegou a um valor de mercado de 4,5 bilhões de reais, o que eleva a expectativa de um negócio para até 6 bilhões de reais. Isso, claro, nas condições de hoje. A cada dia que passa, o dote da Eletropaulo sobe.

Na teoria, o conselho de administração da companhia, controlada pelo grupo AES e pelo banco estatal BNDES, tem até o dia 26 para avaliar a mais recente oferta, anunciada ontem pela italiana Enel. Esta nova oferta é de um valor de 28 reais por ação, ante os 25,51 reais propostos pela Neoenergia, controlada pela espanhola Iberdrola.

A oferta da Enel prevê, além da aquisição de até a totalidade das ações da distribuidora, a realização de um aporte de capital de pelo menos 1 bilhão de reais. Ontem, a Energisa, que fez uma oferta de 3,2 bilhões de reais no início do mês, recebeu o aval do Cade para realizar a aquisição da companhia paulista. As propostas iniciais estavam na casa dos 19 reais por ação, ou 30% a baixo das mais recentes.

Nem só o preço deve definir o vencedor da disputa. Segundo o jornal Valor, a Neoenergia oferece como diferencial potenciais ganhos com sinergias com a Elektro, concessionária que atende 223 municípios no interior de São Paulo.

A capacidade de investimento também deve ser um fator decisivo em vista dos grandes volumes de recursos necessários para o setor. A Eletropaulo, privatizada nos anos 90, tem 18 milhões de clientes em 24 cidades paulistas e fatura 21 bilhões de reais ao ano.

A intensa disputa por seu controle é uma amostra do interesse de grupos nacionais e internacionais pelo setor de energia no Brasil. Com clientes concentrados numa região pequena, a Eletropaulo é considerada uma joia de um setor cheio de desafios. Enquanto a maior companhia do setor, a estatal Eletrobras, não decide seu futuro, o mercado avança.