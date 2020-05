Com 700 mil novas contas na pandemia, B3 apresenta resultados hoje

Um dos balanços mais aguardados do primeiro trimestre sai hoje após o fechamento do pregão: o da própria B3. A crise, por um lado, congela o mercado, com ofertas de ações e estreias reduzidas na bolsa. Mas, por outro, acelera, com o aumento da volatilidade. A grande questão é como isso se traduz em resultados. Embora os especialistas digam que esta é uma crise que não nasceu no mercado financeiro, não há como negar os reflexos sobre ele.

O valor de mercado da B3 saiu de 98 bilhões de reais, no fim de fevereiro, para os atuais 76 bilhões de reais. O choque de preços, que tirou 1 trilhão de reais do valor de mercado das empresas brasileiras, afeta toda a atividade das companhias e dos investidores na bolsa. Contudo, o frenesi, num primeiro momento, pode ser positivo.

Nos três primeiros meses de 2020, foram negociados quase 1,8 trilhão de reais na bolsa, volume que equivale a 42% de tudo que foi movimentado em 2019. Em quantidade de negócios, foram feitas 194,3 milhões de transações entre janeiro e março ou 45% do total de operações registradas durante todo ano passado. O número de pessoas físicas cadastradas para fazer operações diretamente na B3 também teve forte crescimento: 700 mil novas contas, de janeiro a abril, para um total de 2,4 milhões.

Com a expansão dos preços ao longo do ano passado, a bolsa teve um 2019 de crescimento, acumulado trimestre a trimestre. A receita líquida anual teve alta de 23%, para 6,57 bilhões de reais, enquanto o Ebitda recorrente subiu 24%, para 4,26 bilhões de reais. O lucro líquido acumulado foi de 2,71 bilhões no ano passado, um aumento de 30%.

A grande explosão dos negócios ocorreu em março. Os dados de abril já demonstram que o pico da ansiedade passou e os negócios começam a se acomodar. São números que devem ficar mais claros no balanço desta quinta-feira.