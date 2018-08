Coca-Cola ameaça deixar o Brasil e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Por que a Coca Cola ameaça deixar o Brasil. Após aumento de imposto, empresa ameaça produzir seu xarope de refrigerante em outro país e é investigada pela Receita Federal. Entenda mais sobre o imbróglio em análise da EXAME.

CVM condena Cunha e Funaro a pagar multa de R$ 8,9 milhões. Eles foram acusados de obter ilegalmente ganhos de quase R$ 2 milhões junto à Prece, fundo de pensão dos funcionários da Cedae.

Vazamento de delações da Odebrecht contra Maduro gera inquérito. Processo que tramita sob sigilo na Justiça Federal de Brasília quer apurar os vazamentos da parte internacional da delação premiada, disse o jornal Valor Econômico.

Rio lidera perdas de postos de trabalho. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, ao todo, 38,4 mil pessoas foram demitidas nos últimos 12 meses.

Clima ajuda safra de café bater recorde. Volume recorde de 58 milhões de sacas foi favorecido quando choveu, e também quando não choveu, segundo o jornal Valor Econômico.

Empresa alemã de cosméticos Cosnova chega ao Brasil. De acordo com o jornal Valor Econômico, marca mira em mercado popular, e pretende vender em perfumarias, drogarias e lojas de departamento.

Máquina de Vendas conclui reestruturação. Segundo o jornal Valor Econômico, a reestruturação será concluída nesta semana. Empresa busca um CEO.

Política e mundo

Entre Lula e Trump: para onde vai o dólar? Ontem, moeda subiu para seu maior nível em dois anos e meio, acima de 3,95 reais, com os investidores cautelosos com a cena eleitoral doméstica.

Sem Lula, Bolsonaro tem 20% e Marina tem 12%, segundo Ibope. No cenário com Lula, o ex-presidente lidera com 37%, seguido por Bolsonaro com 18%, de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira (20).

Para MPF, decisão de comitê da ONU sobre Lula não pode ser cumprida. Integrante do MPF sustentou que a solicitação da ONU contraria “frontalmente” a legislação brasileira que disciplina as condições de elegibilidade.

Trump diz que deve se encontrar de novo com Kim Jong Un. Presidente americano disse disse acreditar que a Coreia do Norte adotou medidas específicas em direção à desnuclearização.

Enquanto você desligou…

Ministério de Minas e Energia aprova aditivo para campo de Libra. Este é o primeiro grande contrato nacional no modelo de partilha que consegue flexibilizar as regras para explorar e produzir petróleo.

Latam Airlines tem prejuízo de US$114 milhões no 2º trimestre. Segundo a companhia, empresa foi afetada por custos mais altos de combustível e pelo impacto de greves no Chile e no Brasil.

Ecovix tem plano de recuperação judicial homologado pela Justiça. Estaleiro pertencente ao grupo Engevix tem dívidas de 8 bilhões de reais. Credores estatais não aprovaram o plano.

Confiança dos diretores financeiros cai 9,7 pontos no 2º tri, diz pesquisa. Principais preocupações no segundo trimestre foram com a demanda do mercado interno, a competitividade e atuação da concorrência e o ambiente político.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgado nos Estados Unidos, os estoques de petróleo bruto semanal do API e a reunião da Opep.