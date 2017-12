Cobre opera de lado, de olho na reforma tributária nos EUA

Londres – O cobre opera perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, com investidores de olho na possibilidade de uma reforma tributária nos Estados Unidos. Mais tarde, o projeto final deve ser apresentado em Washington.

Às 9h40 (de Brasília), o cobre para três meses operava estável, a US$ 6.782 a tonelada, na London Metal Exchange (LME).

Às 9h50, o cobre para março subia 0,29%, a US$ 3,0815 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os republicanos trabalham para tentar aprovar a reforma tributária nos EUA na semana que vem.

Os senadores e deputados negociam um projeto conjunto, que pode vir a público mais tarde, e as lideranças querem votá-lo ainda neste ano.

O presidente americano, Donald Trump, tem pressionado pela reforma, que segundo ele significará mais crescimento e empregos.

Na agenda de indicadores, às 12h15 será publicada a produção industrial de novembro dos EUA, dado que também pode mexer com o mercado.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco subia 0,13%, a US$ 3.190 a tonelada, o alumínio avançava 0,20%, a US$ 2.048 a tonelada, o estanho tinha alta de 0,27%, a US$ 18.900 a tonelada, o níquel subia 0,58%, a US$ 11.255 a tonelada, e o chumbo ganhava 0,30%, a US$ 2.496 a tonelada.