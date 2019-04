Coaf fica com Moro?; Vale tenta melhorar governança e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Líder oposicionista sai de prisão e prega deposição de Maduro em base do Exército

Segundo a Folha de S.Paulo, Leopoldo López se juntou a Juan Guaidó, que antecipou ações previstas para 1º de maio

Vale tenta melhorar governança ao eleger novo conselho

Nova chapa, que será submetida à votação nesta terça-feira, troca cinco dos 12 conselheiros antigos e adiciona um independente

Bolsonaro indica que Coaf fica com Moro

Mas, segundo o Planalto, segue em estudo a possibilidade de o órgão retornar para o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes

MEC bloqueia 30% do orçamento de três universidades federais; outras unidades também são atingidas

Cerca de R$ 230 milhões foram contingenciados após Abraham Weintraub assumir o Ministério da Educação, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Parlamentares articulam para retirar Coaf das mãos de Moro e criticam poder concentrado

Bolsonaro admite devolver órgão ao Ministério da Economia. Para políticos, ex-juiz concentrou muito poder, diz reportagem do O Globo

Carlos Bolsonaro ataca comunicação do Planalto e diz que equipe falha

‘Tenho literalmente me matado para tentar melhorar’, afirma vereador filho do presidente

Política e mundo

Com economia em baixa, Argentinos fazem greve contra governo Macri

Intuito da paralisação é pressionar Macri por uma solução econômica poucos meses antes do primeiro turno das novas eleições presidenciais

MP vê excesso de Bolsonaro e pede apuração sobre propaganda vetada

Presidente exigiu que Banco do Brasil suspendesse propaganda que mostrava diversidade sexual, cultural e racial brasileira

Metroviários de São Paulo adiam greve para a próxima semana

Data da paralisação ficou para o dia 7 de maio; funcionários pedem aumento de salário e melhores condições de trabalho

Michel Temer vira réu pela 5ª vez, junto de coronel Lima e Rocha Loures

Temer agora é réu em 5 ações penais: ex-presidente responde dois processos perante a Justiça Federal em Brasília, dois no Rio e um em São Paulo

Governo não vai intervir em juros de bancos públicos, diz Planalto

“Foi um comentário num ambiente muito amigável”, diz porta-voz Otávio Rêgo Barros sobre frase dita no Agrishow para presidente do Banco do Brasil

Brasil é o terceiro mais insatisfeito com a democracia entre 27 países

83% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia e apenas 9% acham que a própria situação econômica é boa, segundo pesquisa de meados de 2018

Joe Biden faz primeiro ato de campanha em reduto operário

Ex-vice-presidente de Barack Obama, Biden disputará a Casa Branca pela terceira vez, após duas derrotas nas primárias

Enquanto você desligou

Com iPhones em queda, Apple quer mostrar por que vale 1 trilhão

Como no último balanço divulgado a receita gerada com os smartphones caiu 15%, empresa tenta diversificar seu negócio

Vale elege diretor-presidente

“Vamos trabalhar incansavelmente para garantir a segurança das pessoas e das operações da empresa”, diz Eduardo Bartolomeo, o novo diretor-presidente

Cintra diz que segue no governo; para Guedes, ele foi “mal interpretado”

“Continuo muito”, disse Cintra, ao ser questionado se permaneceria à frente da Receita após encontro com o presidente Jair Bolsonaro

Guedes: decisão sobre Zona Franca pode ter criado buraco de R$ 30 bi

STF permitiu que empresas que fazem compras de fabricantes da Zona Franca de Manaus tenham crédito na hora de pagar impostos

Ações da Alphabet caem 7% com desaceleração da receita

Lucro da holding do Google recuou quase 30% no primeiro trimestre de 2019 ante mesmo período do ano passado

Magazine Luiza anuncia compra da Netshoes por US$ 62 milhões

Varejista confirmou a compra do comércio eletrônico de artigos esportivos. Operação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da Netshoes e pelo Cade

Secretário de Tesouro diz que não dá para dar zerar déficit em 2019

Mansueto Almeida também disse que não se lembra de o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter feito a promessa de acabar com déficit em 2019

Agenda

Nesta terça-feira, (30), será divulgado o PIB anual, o trimestral e a taxa de desemprego da Zona do Euro. No Brasil, será divulgada a taxa de desemprego. Nos Estados Unidos, o Índice do Custo do Emprego trimestral, os preços do imóveis Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20, o PMI de Chicago, a Confiança do Consumidor de abril e as Vendas Pendentes de Moradias.