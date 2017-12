CME Group lançará contratos futuros de bitcoin em 18 de dezembro

O CME Group informou nesta sexta-feira que lançará seu contrato futuro de bitcoin em 18 de dezembro para fornecer uma plataforma de negociação regulamentada para o mercado futuro de criptomoedas.

Os futuros de bitcoin, disponíveis para negociação na plataforma de eletrônica da CME Globex, serão liquidados em dinheiro, acrescentou o grupo.

O CME e a CBOE Global Markets receberam aprovação do regulador de derivativos dos Estados Unidos para listar os futuros de bitcoin no início do dia, depois que as bolsas concorrentes apresentaram suas propostas de contratos e os acordos comerciais atenderam os requisitos regulatórios.

A Nasdaq também planeja lançar um contrato futuro com base em bitcoin em 2018, de acordo com informações da Reuters.