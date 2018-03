Climão com Abilio Diniz e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (06) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reunião com Abilio na BRF tem clima constrangedor. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, uma reunião agendada para decidir data para votação do conselho foi marcada por clima tenso e constrangedor.

Laboratórios pegos são os mesmos da primeira fase da Carne Fraca. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, os três laboratórios pegos pela PF na Operação Trapaça são os mesmos flagrados em fraudes em março de 2017.

STJ julga hoje recurso de Lula para evitar prisão. O recurso alimenta a esperança do petista para responder aos processos da Lava Jato em liberdade e ser candidato à Presidência em 2018.

Importador de combustível aciona Petrobras no Cade. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que um grupo de nove empresas acusa a estatal de adotar “condutas anticoncorrenciais” para desestimular a importação de combustíveis.

Com medo de mudanças na Previdência, brasileiro se aposenta ainda mais cedo. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, entre mulheres, idade média passou de 53,25 para 52,8 anos e, entre homens, de 55,82 para 55,57 anos.

Barroso autoriza quebra do sigilo bancário de Temer. Em nota, o Palácio do Planalto informou que Temer dará “total acesso” a seus extratos bancários.

Marcelo indica que sucessor na Odebrecht sabia de suborno. O jornal Folha de S.Paulo divulgou que o delator apresentou e-mails com detalhes de aparentes irregularidades e suspeitas de crime que seriam conhecidas por Newton de Souza, ex-presidente do grupo.

Política e mundo

Procuradoria pede prisão de Lula após julgamento de recurso. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga nesta terça-feira, o pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Único inscrito em prévias, Alckmin torna-se pré-candidato do PSDB. Alckmin, presidente nacional do PSDB, se inscreveu com o apoio de 40 dos 46 deputados tucanos e de 10 dos 11 senadores da legenda.

PF instaura inquérito para apurar roubo de US$ 5 mi em Viracopos. Os assaltantes utilizaram uma caminhonete com adesivos da empresa que faz a segurança da pista de Aeroporto de Viracopos para executar o roubo.

Trump condicona tarifas sobre aço para México e Canadá ao Nafta. O governante salientou que “as tarifas ao aço e alumínio só serão tiradas se for assinado um novo e justo Nafta”, acordo em vigor desde 1994.

Líder da Coreia do Norte deseja avançar relações com o Sul. Kim Jong Un disse possuir “firme desejo de avançar ” e “escrever uma nova história de reunificação nacional” com a Coreia do Sul.

Enquanto você desligou…

Conselho da BRF aprova pedido de fundos de convocação de AGE. A proposta que será levada aos acionistas no dia 26 de abril envolve a destituição de todos os membros do conselho. A empresa perdeu R$ 5 bilhões em valor de mercado.

Agricultura paralisa exportações de frango de 3 unidades da BRF. Segundo a Polícia Federal, a dona das marcas Sadia e Perdigão adulterava resultados de análises relativas à presença de salmonela em seus produtos.

McCain compra cerca de metade da Forno de Minas no Brasil. O valor do acordo não foi revelado; a Forno de Minas exporta para mais de 15 países e conta com três fábricas.

Ri Happy espera precificar IPO até o final do mês, dizem fontes. A companhia deve anunciar nesta semana a faixa indicativa de preço do IPO.

Hydro quer laudo independente sobre suposta contaminação no Pará. A empresa não tem indicação de que seja responsável pela contaminação da água, mas montou operação para garantir a saúde da população da cidade.

Petrobras não planeja construir nova refinaria, diz Pedro Parente. Segundo o presidente da estatal, a Petrobras pode considerar fazer parcerias para finalizar dois projetos de refinaria no país.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai a Produção Industrial e a Produção de Veículos de fevereiro. Nos Estados Unidos, sai o dado de janeiro de Encomendas à Indústria.