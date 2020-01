Clima quente em Davos; lojas físicas em baixa e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Debate climático é polêmica à vista no fórum de Davos

Com a presença confirmada de Donald Trump, o debate em torno das mudanças climáticas no Fórum Econômico Mundial vai esquentar

Por que o movimento em lojas físicas caiu em 2019

Do crescimento do comércio eletrônico à economia ainda em lenta recuperação, o varejo físico teve baixa no fluxo de pessoas mesmo em datas como Dia das Mães

ONU prevê crescimento de 1,7% do PIB do Brasil em 2020

Valor é menor que o previsto pelo governo federal e pelo mercado financeiro, que esperam uma taxa de crescimento em torno de 2,3%

Piso dos professores terá aumento de 12,84% em 2020

Anunciado em transmissão ao vivo feita pelo presidente Jair Bolsonaro, aumento já era previsto em lei

China cresce 6,1% em 2019. É possível manter o ritmo?

Governo chinês precisa acelerar transição de uma economia voltada para a fabricação de bens de consumo para exportação para a de uma com mercado interno

Com nova secretaria, Brasil pode acelerar entrada na OCDE

A entrada no clube de países ricos facilitaria a modernização de políticas públicas e a atração de investimentos para o Brasil

Líder do Irã conduz a oração de sexta-feira. Sinal de tempos difíceis

A tarefa é geralmente conduzida por terceiros, mas assumida pelo líder político e religioso em horas de aperto, como agora

Se o PIB decepcionar, a bolsa poderá ficar cara, diz gestor da BlackRock

Para Ed Kuczma, responsável pelo portfólio de renda variável da América Latina, ações de construtoras e varejistas com operação na internet devem subir

As 6 tendências do ano para o mercado de trabalho na América Latina

Confira os destaques do relatório publicado pelo site Glassdoor sobre as tendências do mercado de trabalho para 2020 e a nova década

Brasilprev vai oferecer fundos de outras gestoras para varejo do BB

Hoje, apenas clientes de private banking têm acesso à plataforma aberta de fundos de previdência privada. O objetivo é aumentar o número de investidores

Política e mundo

Bolsonaro buscará Maia para acelerar venda direta de etanol, diz dirigente

A proposta permite que os produtores façam a venda direta do combustível aos postos, sem necessidade de passar pelas distribuidoras, como é atualmente

Sem resultados na defesa da democracia, Brasil deixa Celac, diz Araújo

O ministro anunciou que o país suspendeu sua participação na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos

Bloomberg desembolsa US$ 18 mi e supera Trump com anúncios no Google

O candidato à vaga democrata para a corrida pela Presidência também lidera os anúncios na televisão e já desembolsou US$ 204 milhões

Enquanto você desligou…

Dona do Google se junta a Apple e Microsoft e atinge valor de US$1 trilhão

Alphabet, controladora do Google, torna-se a quarta empresa no mundo com valor de mercado trilionário, assim como Apple, Microsoft e Saudi Aramco

Governo identifica contaminação em 8 marcas de cerveja da Backer

O Ministério da Agricultura informou que as análises identificaram 21 lotes contaminados dos produtos da fabricante mineira

Governo atualiza valores da tabela do frete com alta de 15%

Entre as mudanças nas regras, está a inclusão das diárias do caminhoneiro no cálculo do piso; os novos preços entram em vigor na próxima segunda-feira

MRV tem alta de 6% em lançamentos no 4º trimestre, mas as vendas caem

A empresa construiu 39 mil apartamentos em 2019, uma alta de 7,3%, mas nos últimos 3 meses teve baixa de 8,3% nas unidades produzidas

Agenda

Nesta sexta-feira (17), na Zona do Euro, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país. O governo local também deve divulgar os dados referentes à produção industrial de dezembro e de todo o ano de 2019.

Outro índice importante que será conhecido nesta quinta é o de licenças de construção e construção de novas casas emitidas em dezembro, que mede a força do mercado imobiliário.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, você comete erros. É melhor admiti-los rapidamente, e seguir em frente para melhorar suas outras inovações.” — Steve Jobs