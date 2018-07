Ciro Gomes fala em soltar Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ciro Gomes fala em tirar Lula da cadeia. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo o presidenciável do PDT disse que o ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva só teria chance de sair da cadeia se ele, Ciro, fosse eleito.

Banco Central define que Itaú terá que ser minoritário da XP. Itaú Unibanco terá que se contentar com fatia bem menor da empresa, segundo jornal Valor Econômico.

Lucro da Telefônica dispara no Brasil com ganho de causa no STJ. Lucro de R$ 3,166 bilhões foi resultado do recebimento de R$ 1,830 bilhão referente ao direito de exclusão do ICMS.

Lucro do Santander sobe 30% em um ano e passa dos R$ 3 bi. O lucro líquido gerencial superou as projeções de analistas do mercado.

Resultados da Vale devem manter bom momento da mineradora. A companhia havia divulgado seu relatório de produção e destacou novo recorde para um segundo trimestre na produção de minério de ferro.

Política e mundo

Brics se reúnem mas Estados Unidos são protagonistas. As tarifas impostas sobre o aço e alumínio, e sobre centenas de produtos da China são os motivos do protagonismo do país na cúpula.

Agricultores brasileiros vão ao México discutir negócios de milho. Compradores mexicanos importaram 10 vezes mais milho do Brasil no ano passado, com receio de que negociações do Nafta poderiam afetar fornecimento dos EUA.

Jucá diz que centrão não tem dono e quer vice “agregador” para Meirelles. Senador garantiu que o MDB efetivará a candidatura de Meirelles na convenção do partido, mesmo sem ter a definição de quem integrará a chapa.

Enquanto você desligou…

Petrobras negocia com grupo apoiado por EIG para venda de polos maduros. A transação pode ser a estreia da gigante de private equities no setor de produção de petróleo do maior produtor da América Latina.

Pão de Açúcar tem lucro líquido quase 5 vezes maior no 2º tri. Empresa teve lucro líquido consolidado de 526 mi de reais no segundo trimestre, superando em 356 por cento resultado apurado no mesmo período de 2017.

Lyft é acusada de infringir patente de sistema de transporte compartilhado. De acordo com queixa, a Lyft não pagou a professor por usar seu sistema de integração de telefones celulares, tecnologia de GPS e faturamento automatizado.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o índice de vendas de casas novas de junho e os estoques de petróleo bruto.