China promete abertura de mercado “significativa” a estrangeiros

Pequim – A China vai ampliar “significativamente” o acesso ao mercado para investidores estrangeiros, afirmou o vice-primeiro-ministro Wang Yang segundo a rádio estatal, seguindo um recente movimento para aumentar os limites de propriedade estrangeira em empresas financeiras locais.

“O desenvolvimento da China no passado se beneficiou da abertura e é necessário expandir a abertura à medida que tomamos o caminho do desenvolvimento de alta qualidade impulsionado pelas inovações”, disse Wang a um fórum de negócios na cidadede Guangzhou.

“Vamos expandir significativamente o acesso ao mercado e acelerar a elaboração de um cronograma e de um roteiro para a abertura dos principais setores”, afirmou.

A China vai atrair investimentos estrangeiros “ativa e efetivamente”, proteger os direitos legais e os interesses dos investidores estrangeiros, além de criar um ambiente de concorrência justo, disse ele.

A China foi acusada de subsidiar injustamente as exportações e de restringir o acesso estrangeiro ao seu mercado interno, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muitas vezes se queixando do enorme superávit comercial que a China obtém com os Estados Unidos.