China isenta tarifas dos EUA; lockdown em Pernambuco e tudo para ler hoje

Mesmo com pandemia, companhias planejam R$ 9 bi em captações com ações

Após pânico de março congelar negócios, companhias voltam a traçar planos e considerar ofertas na bolsa

Aéreas e elétricas à espera do pacote de socorro do BNDES

O crédito pode ajudar a evitar um tombo ainda pior em setores fortemente atingidos pela pandemia da covid-19

Nova onda de contágio e tarifas da China afetam as bolsas

A China anunciou hoje uma nova lista de 79 produtos que podem ter novas tarifas em meio a uma crescente pressão dos EUA

O quanto os juros podem cair? A esperada ata do Copom

Em meio à pandemia do coronavírus, o Banco Central fez um corte ousado de 0,75 ponto percentual na taxa Selic, que foi de 3,75% para 3%

França encara um dos grandes desafios da pandemia: reabrir escolas

A preocupação dos franceses é que a reabertura leve a uma nova onda de casos de covid-19

Pernambuco adota lockdown após mil mortes por coronavírus

Este é o quarto estado brasileiro a adotar o bloqueio total durante a pandemia de coronavírus

China anuncia lista de isenções de tarifas de produtos dos EUA

Isenção com 79 itens está prevista para durar um ano a partir de 19 de maio

Pandemia pode derrubar nota de classificação de risco do Brasil

Crise causada pela covid-19 atingiu o Brasil quando a economia tentava superar o baixo crescimento

Brasil está voltando ao mapa da fome, diz diretor da ONU

Economista estima que quase 14,7 milhões – 7% da população – fiquem na extrema pobreza até o fim de 2020

Com barbearia e academia, lista de serviços essenciais não para de crescer

O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que não foi consultado sobre a ampliação da lista de atividades consideradas essenciais na pandemia

Coronavírus circulava no Brasil quase um mês antes de 1º caso confirmado

Um estudo da Fiocruz aponta que a covid-19 já circulava pelo país mesmo antes do Carnaval, que ocorreu de 22 a 26 de fevereiro

Não estou interessado em reabrir negociação no acordo com China, diz Trump

“Quero ver se vão cumprir o acordo”, disse o republicano, ao criticar o país asiático por ter supostamente “tirado vantagem” dos EUA por anos

Taxa de juros para pessoas físicas atinge menor patamar desde 2014

Já a taxa de juros média para pessoa jurídica apresentou uma redução de 0,07 ponto percentual, passando de 3,17% em março para 3,10% em abril

Provisões maiores do Itaú levam Itaúsa a lucro 53% menor no 1º trimestre

As maiores provisões para perdas com inadimplência foram feitas pelo banco devido aos efeitos econômicos do coronavírus

Auxílio de R$ 600 poderá ser mantido após fim da pandemia, diz secretário

Segundo Carlos da Costa, governo discute se a ajuda deve durar os 3 meses inicialmente planejados ou ser retirada gradualmente, em uma transição

Fiat Chrysler inicia retomada de produção no Brasil em ritmo reduzido

A empresa tem cerca de 10 mil funcionários no país divididos em três fábricas, que estavam paradas pela pandemia do coronavírus

Lucro do Carrefour cai 17,7% no 1º trimestre na comparação anual

O resultado financeiro líquido negativo do primeiro trimestre cresceu 50,4% na comparação com o mesmo período de 2019

Elon Musk ignora lockdown e manda fábrica da Tesla reabrir nos EUA

Empresário pode sofrer multa e prisão por desafiar decreto de quarentena por coronavírus na Califórnia

Nesta terça-feira (12), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a queda da taxa básica de juros, a Selic, para 3%, a menor da história. No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto dos EUA. Ainda ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de abril, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

