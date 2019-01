Chegou a hora de Haddad virar Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EXAME Fórum 2018 debate as perspectivas para economia e educação. Principal evento de debates de EXAME reúne autoridades, empresários, especialistas e pré-candidatos à Presidência a partir das 8h em SP

Haddad vai a Curitiba: chegou a hora da troca? O TSE deu ao PT dez dias para substituir Lula como candidato, e o partido avalia se vale a pena levar o prazo até o fim, ou antecipar a troca

Intriga, dívidas e bilhões em jogo: a novela da venda da Eldorado Celulose. Uma reviravolta no processo pode levar o negócio de 15 bilhões de reais para a arbitragem ou até mesmo cancelar a operação

Próxima safra em jogo: Tribunal deve decidir hoje sobre glifosato. Justiça deve dar uma resposta sobre o herbicida mais utilizado no mundo nesta segunda-feira.

O lançamento de um carro novo vai ser a calmaria da Tesla? Depois de um agosto cheio de polêmicas, é esperado que a companhia de Elon Musk apresente um novo carro esta semana

Política e mundo

EUA confirmam morte de líder do Estado Islâmico no Afeganistão. O ataque das tropas americanas ocorreu na província oriental de Nangarhar, reduto afegão do grupo

Novo entra com ação no TSE contra propagandas eleitorais do PT com Lula. Para o partido, a chapa do PT “deixa claro que não está disposta a seguir o caminho da legalidade”

Com rigidez, governo corta R$27,4 bi em investimentos para 2019. As despesas obrigatórias responderão por 93% do total da despesa primária no próximo ano, ante 91% em 2018.

Aprovação de Donald Trump afunda ao nível mais baixo, revela pesquisa. Pesquisa de opinião dos veículos ABC/Washington Post mostra que 60% dos americanos reprova presidência de Trump

Enquanto você desligou…

Incêndio destrói histórico Museu Nacional no Rio de Janeiro. Museu Nacional é a mais antiga instituição científica brasileira, com acervo de mais de 20 milhões de itens

Os melhores e piores investimentos de agosto. Estresse eleitoral faz dólar disparar 8,5% no mês, impulsionando os fundos cambiais e o ouro.

Brasil passa a ser o décimo maior exportador de carros, aponta OMC. Em relatório publicado na sexta-feira, a OMC mostra que o Brasil pulou de décimo segundo a décimo maior exportador mundial em 2017 com vendas de US$ 15 bilhões

MPF quer acordo que pode suspender processo judicial contra glifosato. Uma decisão da Justiça determinou que a União não conceda novos registros de produtos que contenham como ingredientes ativos do herbicida.

Caixa vai ampliar oferta de crédito e terá sua própria empresa de cartões. Presidente do banco afirma em entrevista que acordo com a CNP Assurances fortalecerá capital, e que entre as iniciativas está a abertura de empresa digital.

Petrobras e Total arrematam lotes de petróleo da União. A arrecadação da União com o leilão somou aproximadamente 3,26 bilhões de reais, considerando-se o atual preço de referência do petróleo (PRP).

Agenda

Nesta segunda-feira, o boletim Focus traz a previsão do mercado sobre a evolução da economia brasileira. Na Zona do Euro, será divulgado o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) industruial.