As chapas vão às ruas e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

De arca de Noé a vice porta-voz: chapas vão às ruas. Passado o tempo limite para as convenções partidárias e da indicação dos vices, as chapas presidenciais começam, nesta terça-feira, a cumprir agenda Brasil afora.

Após 100 dias do vencimento, Andrade renegocia dívida de US$ 345 mi. Empreiteira envolvida na Lava Jato, passa dívida para 2021, e como garantia, oferta ações da CCR, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Empresas já relatam ganhos com decisão sobre PIS/COFINS. Valor Econômico: Telefônica, Pão de Açúcar, Via Varejo e Hering, têm, juntas, R$ 2,8 bi em créditos, de acordo com o balanço do 2º semestre.

CADE julga embate entre Rodrimar e Marimex. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) julga amanhã embate que opõe as empresas sobre taxa no setor portuário, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Pepsico terá novo CEO a partir de outubro. Ramon Laguarta, veterano com 22 anos de empresa vai liderar o grupo, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Pressionado pelo Instagram, Snapchat mostra suas cartas. O resultado trimestral da companhia será apresentado nesta terça-feira: é esperado um prejuízo de US$ 0,31 centavos por ação. As ações da Snap caíram 10,68%.

Receita da ECT cresce onde há concorrência. Pela primeira vez, as receitas no segmento de concorrência com empresas de entrega privada como DHL e UPS, superaram as monopolistas, segundo o jornal Valor Econômico.

Ação do Facebook sobe após negociação com bancos. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a ação do Facebook subiram ontem 4,45% na Nasdaq, após anúncio que a rede social vai aprofundar as relações com os bancos, para oferecer serviços aos clientes.

Investimento irá crescer somente 4% neste ano. Quadro piorou após a greve dos caminhoneiros, que reduziu as expectativas de crescimento, diz o jornal Valor Econômico.

Crise argentina já derruba exportação de veículos. A brusca queda na demanda no país vizinho é apontada como responsável pela retração de 21,7% no volume de veículos vendidos ao exterior, segundo o jornal Valor Econômico.

EUA começam a aplicar sanções unilaterais contra o Irã. A primeira rodada de sanções americana inclui bloqueios às transações financeiras e às importações de matérias-primas.

Política e mundo

Meta é criar 2 milhões de empregos no primeiro ano de governo, diz Ciro. Pedetista chamou de “ridículo” crescimento desde década de 1980, que, segundo ele, foi em média de 2% e basicamente empataria com crescimento populacional.

Ciro sugere retirada de BB e Caixa de “cartel bancário”. “Temos dois bancos públicos e temos de forçá-los a competir. Eles podem ganhar dinheiro aumentando seu share e vendendo duplicatas a 0,5%”, disse pedetista.

López Obrador diz que mais ninguém vai ameaçar México com muro. Presidente eleito no país fez declaração em referência a Donald Trump, que desde sua campanha promete levantar um novo muro fronteiriço com o México.

Medidas protecionistas norte-americanas preocupam Brasil a médio prazo. Uma das preocupações é que a China importe mais soja brasileira e o mercado interno seja desabastecido, encarecendo os preço s do produtor nacional.

Enquanto você desligou…

“Quem não reformar Previdência não termina mandato”, diz Zeina Latif. “O Brasil só faz reforma quando tá no sufoco. Se não por convicção, por necessidade”, disse a economista-chefe da XP Investimento em evento em São Paulo.

Moody’s diz que escândalo de propinas na Argentina afetará empresas. Agência citou o grupo de construção Electroingeniería S. A. (Ca estável) e a energética Albanesi S. A. (B2 estável).

Oferta de voos da Gol cresce mais do que a demanda em julho. Com isso, a taxa de ocupação das aeronaves da Gol no mês passado caiu 0,5 ponto percentual contra julho de 2017, para 81,5 por cento.

Lucro líquido da Marcopolo registra queda de 10,4% no 2º trimestre. Empresa detalha que o efeito do câmbio, apesar de negativo no trimestre, beneficia a companhia à medida que os pedidos oriundos da exportação são faturados.

Lucro líquido do Magazine Luiza tem alta de 94,5% no 2º trimestre. O resultado acumulado do primeiro semestre deste ano é um lucro de R$ 288,2 milhões, alta de 120,2% na comparação anual.

Lucro líquido da Multiplus cai 41,4% no 2º trimestre. Empresa registrou um lucro líquido de R$ 73,8 milhões: pesou sobre resultado o aumento do custo unitário da companhia, que subiu em torno de 9% no tri.

Agenda

Nesta terça-feira, serão divulgadas as atas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Nos Estados Unidos, as ofertas de emprego (JOLTs) e os estoques de petróleo bruto semanal (API).