Chapa Marina e Barbosa e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ex-ministro do STF tentará união de Joaquim Barbosa e Marina. Colunista do jornal Folha de S.Paulo revelou, no entanto, que a dificuldade é que, em encontros anteriores, nenhum dos dois concordou em ser vice do outro.

Apagão em Belo Monte paralisa hidrelétrica no Maranhão. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a usina de Estreito, que pode fornecer energia para 4 milhões de pessoas, teve de desligar todas as turbinas depois de pane em março.

Enel e Neoenergia travam disputa pelo controle da Eletropaulo. De acordo com o jornal Valor Econômico, a compra visa a liderança do negócio de distribuição de energia no Brasil.

Preços do botijão e do etanol não cedem. Levantamento do jornal Folha de S.Paulo mostra que valores estão em queda há semanas nas usinas e refinarias, mas retração não chega ao consumidor.

Estado perdulário deve acabar, diz Marina Silva. Ao jornal Folha de S.Paulo, a candidata da Rede faz defesa enfática da Lava Jato e afirma que pode governar com pessoas do PT, MDB e PSDB.

Se eleito, Alckmin quer apresentar 4 reformas no 1º mês de mandato. Dentre as propostas, o tucano pensa em criar uma Agência Nacional de Informações, segundo o jornal Valor Econômico.

Venezuelanos que estão em SP receberam CPF e carteira de trabalho. Grupo de 161 pessoas está nos Centros de Acolhida da prefeitura, revelou o jornal Folha de S.Paulo, de acordo com colunista do jornal Folha de S.Paulo.

Starbucks treinará empregados contra racismo. A maior rede de cafeterias do mundo, com 28 mil pontos, anunciou ontem que fechará 8 mil lojas nos EUA por uma tarde para treinar quase 175 mil funcionários.

Política e mundo

Senado aprova indicação de Carolina Barros para a diretoria do BC. Executiva, que assumirá a Diretoria de Administração, é 1ª mulher em mais de 10 anos a ser indicada para o primeiro escalão da instituição.

Argentina e Brasil avaliam cumprimento de plano de cooperação política. Compromisso assinado por Temer e Macri em 2017 incluem ações em matéria de facilitação do comércio, regulações e fortalecimento do Mercosul.

Randolfe: Decisão do STF mostra que Senado errou em não cassar Aécio. Senador do PSDB é acusado de receber R$ 2 milhões da J&F, supostamente como propina.

Bezerra Coelho é escolhido relator da CPI dos Cartões de Crédito. Comissão, que investiga juros “extorsivos” cobrados por instituições financeiras, terá Ataídes Oliveira como presidente e Dário Berger como vice.

Lava Jato no Rio de Janeiro denuncia Cabral e mais 25 pessoas. Ex-governador estaria envolvido em desvios em contratos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Quadrilhão do MDB: AGU avalia punição a procuradores que citaram Temer. Avaliação está sendo feita pela AGU depois de um pedido formal apresentado pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim.

Janot disputará cadeira no Conselho Superior do Ministério Público Federal. O CSMPF é o órgão máximo de deliberação do Ministério Público Federal.

Alckmin diz que é candidato da conciliação e defende paz entre poderes. O tucano participou de um painel sobre “as perspectivas para o Brasil 2018” e se colocou contra o “radicalismo” e a “intolerância”.

MPF é contra fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela. De acordo com o órgão, o fechamento da fronteira com a Venezuela “violaria” obrigações do Brasil.

EUA concordam em discutir com a China tarifas ao aço na OMC. A China solicitou as discussões relativas às tarifas sobre importações, que o governo Trump impôs alegando motivos de segurança nacional.

Síria confirma entrada da Opaq para investigar suposto ataque químico. Missão da Opaq avaliou a situação de segurança no terreno e, se entender que as condições estão adequadas, deve iniciar os trabalhos.

Enquanto você desligou…

Senadores dos EUA querem rever acordo da Marfrig para compra de empresa. Em nota ao Tesouro americano, parlamentares disseram que aquisição da National Beef Packing coloca em risco a segurança do suprimentos de alimentos no país.

Natura nomeia José Filippo, ex-Embraer, como novo CFO. Executivo tem vasta experiência na internacionalização de companhias brasileiras, segundo comunicado.

Nelson Salgado é o novo CFO da Embraer após renúncia de José Filippo. Também responsável pelas relações com investidores, executivo atua há mais de 30 anos na companhia.

Lucro da IBM fica abaixo do esperado no 1º trimestre. Lucro de US$ 1,68 bilhão nos três primeiros meses do ano representa queda de 4% em relação ao mesmo período de 2017.

Comissários de voo em greve rejeitam oferta da Latam Airlines. LAN Express reagendou mais de mil voos no Chile em decorrência de greve, que já dura uma semana.

Fundos de pensão terão dificuldade de bater meta atuarial em 2018. Abrapp justifica expectativa pessimista citando redução histórica da taxa Selic, que é referencia para a maior parte dos investimentos desses fundos.

Dow Jones volta a exibir ganhos, apoiado por empresas de tecnologia. Em dia de forte alta das ações da Netflix nas bolsas de NY, índice Dow Jones encerrou o pregão com alta de 0,87%, aos 24.786,63 pontos.

Agenda

Nesta quarta-feira, saem informações do fluxo cambial estrangeiro no Brasil. Já nos Estados Unidos o destaque são os estoques de petróleo bruto. E, na zona do Euro, será divulgado o IPC de março.