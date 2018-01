Cerco fechado contra Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Justiça determina apreensão de passaporte de Lula.Um dia após a condenação pelo tribunal, Lula disse que não aceitará a decisão da Justiça, mas cancelou sua viagem para a Etiópia. Juiz vê prisão “real e iminente”.

TSE deve negar registro de candidatura de Lula. Ao recorrer, petista pode participar do pleito até que haja decisão sobre o caso.

Crédito externo melhora com condenação de Lula. Decisão contra o ex-presidente eliminou também o pior cenário de risco nas apostas do mercado financeiro.

Governo cria teto de gastos para plano de saúde de estatais. Modelo adotado no estatuto da Caixa valerá para as 147 empresas federais.

Política e mundo

Chances de Lula evitar prisão são maiores no STF, avaliam ministros. Recurso do ex-presidente que será levado ao STJ deve cair com Felix Fischer, relator da Lava Jato no tribunal

PGR defende competência do STF para julgar posse de Cristiane. O parecer foi motivado por um pedido de informações feito por Cármen Lúcia, que, no início da semana, suspendeu temporariamente a posse.

CMN aprova resolução para definir taxa efetiva do Fies. O Fies/Modalidade 1 vai abarcar estudantes com renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Estes financiamentos terão taxa de juros real (descontada a inflação) igual a zero.

Justiça do DF mantém decisão que negou prisão domiciliar a Maluf. O deputado cumpre pena definitiva de sete anos e nove meses na Penitenciária da Papuda pelo crime de lavagem de dinheiro.

TCU mantém Pampulha fechada para voos entre estados. O principal argumento dos ministros que votaram a favor da medida foi a ausência de respaldo técnico e o caráter político da ação.

Governo espera de US$ 80 bilhões em investimentos para 2018. Banco Central publica hoje os dados do investimento estrangeiro direto no país em 2017 e a expectativa para 2018.

Fórum Econômico Mundial recebe Donald Trump com “cabeça aberta”. Ida do presidente americano ao Fórum de Davos criou ansiedade pelo discurso que ele proferirá nesta sexta-feira.

Trump diz em entrevista que quer um “dólar forte”. Trump disse acreditar que os comentários do secretário do Tesouro foram tirados de contexto, que os Estados Unidos estão fortes economicamente e de outras maneiras.

Casa Branca propõe legalizar situação de 1,8 mi de “sonhadores”. O número é maior que os 690 mil atualmente protegidos pelo Programa de Ação Diferida para os Chegados na Infância (Daca).

Trump ameaça cortar verbas a palestinos caso não voltem à mesa de negociação. Relações pioraram após anúncio de mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém.

Nicolás Maduro anuncia candidatura à reeleição na Venezuela. “Aceito a candidatura presidencial pela classe trabalhadora”, afirmou o presidente da Venezuela.

FMI prevê queda do PIB de 15% e inflação de 13000% na Venezuela. Se a previsão for confirmada, a economia do país petroleiro da América do Sul somaria uma retração de quase 50% nos últimos seis anos.

Enquanto você desligou…

Bombardier deve perder disputa comercial nos EUA, diz fonte do governo do Canadá. A Boeing, maior fabricante de aviões do mundo, acusa a empresa canadense de “inundar” o mercado dos EUA.

Bezos ganha US$ 2,8 bilhões em um dia e é o mais rico da história. As ações da Amazon valorizaram, e Jeff Bezos passa a ser dono de uma fortuna de 113,5 bilhões de dólares.

Monsanto defenderá patente da Intacta no Brasil, dizem advogados. O advogado que representa a Monsanto disse que a empresa apresentará argumentos até 22 de março.

Rede de franquias Kumon acelera plano de expansão no Brasil. Somente neste ano, o grupo prevê 130 inaugurações, sendo 95 apenas no primeiro semestre.