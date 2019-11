Cerca de US$400 mi em tokens são vinculados a atividade ilegal

NOVA YORK – Cerca de 400 milhões de dólares em tokens XRP, a moeda digital da rede de pagamentos Ripple, estão vinculados a transações ilegais, segundo relatórios divulgados nesta quarta-feira pela londrina Elliptic, uma fornecedora de sistemas de administração de risco para a indústria de criptomoedas.

A XRP, um token usado para pagamentos, atualmente tem um valor de mercado de cerca de 10,98 bilhões de dólares, com base em números da coinmarketcap.com.

Tom Robinson, cientista-chefe e cofundador da Elliptic, afirmou à Reuters que 400 milhões de dólares em transações ilícitas de XRP foram identificados, o que representa menos de 0,2% de todas as transações com a moeda já ocorridas.

Comparando com o bitcoin, um estudo anterior da Elliptic mostrou que compras realizadas na dark web representam cerca de 0,5% de todas as transações com a moeda, disse Robinson.

A Elliptic revelou o relatório sobre a XRP em lançamento do que descreveu como o primeiro sistema mundial de monitoramento de transações com a moeda.

A empresa norte-americana de análise forense de blockchain CipherTrace afirmou em relatório divulgado em agosto que roubos de criptomoedas e fraudes podem ultrapassar mais de 4,3 bilhões de dólares neste ano.

“Temos uma equipe em Londres que vasculha a dark web em busca de qualquer uso de criptomoedas. Eles começaram a fazer isso com a XRP”, disse Robinson.

“O tipo de atividade que encontraram são principalmente esquemas fraudulentos como pirâmides, e roubos. Uma categoria menor é venda de detalhes de cartões de crédito.”

A pesquisa da Elliptic também mostrou que a companhia não vê muita “atividade no mercado negro” com a XRP, por causa da imagem da moeda de ferramenta para pagamentos.

“A XRP está sendo considerada para uso como ferramenta por instituições financeiras”, disse Robinson. “Criminosos provavelmente não querem ser associados a qualquer mecanismo relacionado a este uso.”

Os criminosos no geral preferem usar bitcoin por causa da liquidez da moeda, disse Robinson.