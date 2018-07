CEO da Uber diz que empresa pode fazer IPO sem ser rentável

(Bloomberg) — O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, considera que sua empresa de carona compartilhada não precisa ser rentável antes de uma oferta pública planejada para o segundo semestre de 2019.

Khosrowshahi disse na segunda-feira, durante a conferência Fortune Brainstorm, em Aspen, Colorado, nos EUA, que estava mais focado em gerar fluxo de caixa positivo do que em tornar a empresa lucrativa de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos.

A startup de São Francisco queimou mais de US$ 10,7 bilhões desde sua fundação, em 2009. A empresa tecnicamente obteve lucro no primeiro trimestre do ano graças ao valor no papel da venda de seus negócios no Sudeste Asiático. Mas segundo outra medida contábil que exclui juros, impostos e outras despesas, a Uber perdeu US$ 312 milhões no trimestre.

A Uber também precisa responder a questões persistentes sobre sua cultura corporativa.

Durante a entrevista, Khosrowshahi descreveu o objetivo — muitas vezes repetido — de realizar um IPO no segundo semestre de 2019 como “uma meta”. Ele disse que a busca de um diretor financeiro era mais lenta do que gostaria, mas que a empresa tem alguns candidatos.