CEO da BRF renuncia e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

CEO da BRF renuncia ao cargo e diretor financeiro assume interinamente. A movimentação acontece após os principais acionistas da companhia acordarem com a indicação de Pedro Parente para chefiar o conselho de administração.

Com nova política, BNDES vende R$ 21 bi em participações de empresas. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, desde que abandonou a política dos campeões nacionais e começaram a faltar recursos do Tesouro, o banco vendeu R$ 20,5 bilhões em ações.

Odebrecht quer alguns dias para pagamento de dívida. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a empreiteira tem até esta quarta-feira, 23, para pagar R$ 500 milhões em bonds.

Petróleo em alta e leilões podem render R$ 56 bilhões neste ano. O jornal Valor Econômico disse que a alta de 42% no preço do barril de petróleo e a reorganização do setor estão estimulando um novo ciclo de investimento no país.

Desemprego trava avanço de novidade da reforma trabalhista. Levantamento do jornal Folha de S.Paulo revela que o perfil dos desligados do primeiro trimestre é quase idêntico ao do mesmo período de 2017

Fachin envia recurso de Lula à 2ª Turma. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que o ministro relator da Lava Jato liberou para julgamento na 2ª Turma recurso do ex-presidente contra a execução de sua prisão.

Lava Jato faz buscas no gabinete do deputado Eduardo da Fonte. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, agentes também vasculham apartamento do parlamentar por ordem do ministro Edson Fachin.

Laudo vê transação financeira entre suspeito e prima de José Serra. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, relatório da PF afirma que operação usou offshores e movimentou R$ 3,2 mi entre 2007 e 2008.

Brasil possui ao menos 58 mil autoridades, de 40 cargos, com foro especial. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a legislação, alvo de discussão no STF, garante tratamento diferenciado a ocupantes de funções na administração pública.

Decisão do STJ sobre Alckmin não barra investigação, diz chefe da Lava Jato de SP. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, procurador afirma que provas ainda podem ser compartilhadas com a Justiça Eleitoral.

Política e mundo

Colnago: Governo deve usar R$ 10,5 bi do Fistel para cumprir regra de ouro. Ministro do Planejamento reiterou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não perderá recursos com a operação.

Brasil e Argentina podem mudar acordo automotivo antes do fim do prazo. Segundo Volkswagen, acordo de exportação e importação de veículos pode ser alterado em relação à quantidade de dólares que Brasil pode exportar para vizinho.

Relator quer esperar 2 anos antes de ajustar reforma trabalhista. Rogério Marinho defende que a nova legislação vigore “em sua plenitude” a partir de agora e espera “para que a sociedade possa amadurecer a lei na prática”.

Alckmin promete dar independência às agências reguladoras caso seja eleito. Presidenciável citou a reforma do Estado, que inclui a privatização de estatais para fazer com que os gastos caibam no orçamento, como necessária para o país.

Alvaro Dias, do Podemos, afirma que não desistirá de candidatura. Próximo de Geraldo Alckmin nas pesquisas, presidenciável diz que alianças com partidos como PSDB e MDB são “improváveis” e até “impossíveis”.

Janot desiste de concorrer a vaga no Conselho Superior do MPF. Ex-procurador-geral disse que denunciar ataques contra o modelo de combate à corrupção consolidado pela Lava Jato é a opção mais acertada.

Ministro libera para julgamento primeira ação de político da Lava Jato. O julgamento do deputado federal Nelson Meurer será o primeiro de um réu com foro privilegiado na Operação Lava Jato desde o início das investigações.

Fachin pede que PF conclua análise de bens apreendidos de amigos de Temer. Determinação foi feita após a PGR solicitar que documentos resultantes desta busca e apreensão fossem juntados ao inquérito que investiga o presidente Temer.

Justiça rejeita pedido de Rodrimar para prorrogar arrendamento portuário. Empresa queria postergar contrato de 1991 referente a armazenagem e movimentação de mercadorias no Porto de Santos.

Enquanto você desligou…

Whirlpool tem lucro líquido de US$ 94 milhões no 1º trimestre. A receita bruta da empresa, que no Brasil controla as marcas Brastemp e Consul, saltou de US$ 4,786 bilhões para US$ 4,911 bilhões.

Hapvida precifica IPO a R$23,50 por ação, diz fonte. A empresa de planos de saúde deve movimentar cerca de 3,4 bilhões de reais em sua oferta inicial de ações.

Em briga pela Eletropaulo, questionamento da Enel revolta Neoenergia. Segundo fonte, disputa esquentou após Enel acionar a CVM e divulgar carta contra acordo entre a elétrica e uma de suas rivais pelo negócio, a Neoenergia.

Odebrecht avisa que vai impugnar sanções impostas no México. Governo mexicano inabilitou companhia brasileira a formar contratos com instituições estatais do país.

BNDES: Participação de empresas menores nos desembolsos dobrou em 30 anos. No período 1990-94, as MPMEs ficavam em média com 16% dos desembolsos do banco de fomento. De 2015 a 2017, a participação ficou em 33%.

Venda de veículos deve crescer menos no 2º semestre, diz Anfavea. A justificativa é o fato de o segundo semestre do ano passado ter mostrado resultados superiores aos do primeiro semestre do ano passado.

Exportação de soja do país em abril ganha ritmo, aponta Secex. Em média, 495,7 mil toneladas do grão foram exportados por dia nas três primeiras semanas do mês, 53 mil a mais do que o registrado na primeira quinzena.

Imea eleva previsão de custo de produção de soja 2018/19 em MT. Alta nos preços dos fertilizantes é apontada como causa para aumento dos custos no estado.

Agenda

Nesta terça-feira, sai o índice Confiança do Consumidor, da Fundação Getulio Vargas, em abril. Já nos Estados Unidos, o destaque é a divulgação das vendas de casas novas em março e do índice de Confiança do Consumidor Conference Board (CB) de abril.