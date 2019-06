Centrão quer diminuir mais reforma da Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Centrão pressiona por mudanças no texto e economia pode ser menor

Futuras alterações podem retirar mais R$ 150 bilhões dos R$ 913,4 bilhões da economia esperada em dez anos

Em 1ª entrevista após caso Moro, Lula afirma à TVT que ex-juiz é mentiroso

É a primeira vez que o ex-presidente se manifesta depois da divulgação das supostas conversas entre Deltan e o ministro da Justiça

Popularidade de Moro cai dez pontos em primeira pesquisa pós-vazamento

Não houve movimentos similares para outros ministros ou para avaliação do governo; cai a taxa de quem apoia a prisão de Lula

O Estadão traz uma entrevista exclusiva com Sergio Moro, que desafia: “Se quiserem publicar tudo, publiquem. Não tem problema”

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirma ao ‘Estado’ que não vai se afastar do cargo

No Valor Econômico, relator da Previdência corta fonte de dinheiro do BNDES

O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), divulgou ontem seu parecer com a promessa de obter economia de R$ 1,13 trilhão Para chegar a esse montante, o relator incluiu no texto o fim de repasses de recursos do PIS/Pasep ao BNDES

A Folha destaca que, Clóvis Rossi, decano da redação do jornal, morre aos 76 em São Paulo

Desde 1980 no jornal, cobriu eventos históricos, viagens presidenciais e Copas e assinava coluna

Política e Mundo

Em carta de despedida, Santos Cruz deixa família Bolsonaro por último

Ministro demitido agradece deputados, senadores, servidores, imprensa, Judiciário, MP e TCU; para a família Bolsonaro, deseja “saúde, felicidade e sucesso”

Enquanto você desligou

Truco! Centauro sobe oferta e avalia Netshoes em US$ 127,3 milhões

Em comunicado divulgado na noite de hoje, a empresa faz nova oferta pela varejista online, de 4,10 dólares por ação

Sob Klein, foco da Via Varejo deve ser a venda online

Questão das vendas pela internet está sendo tratada como primeiro passo para a recuperação dos resultados da rede

Agenda

Nesta sexta-feira, no Brasil e na Zona do Euro, como de praxe, será divulgado o relatório semanal das posições líquidas de especuladores da CFTC, que fornece uma análise dos investidores “não comerciais” nos mercados futuros dos Estados Unidos. Além disso, na Zona do Euro, acontece a reunião de ministros das finanças. Na China será divulgado o relatório de novos empréstimos. Já a agenda para os EUA está bem cheia para a sexta. Serão apresentados os relatórios de Núcleo de Vendas no Varejo, Vendas no Varejo e Produção Industrial referentes a maio, a leitura final de Confiança do Consumidor e do Índice Michigan de Percepção do Consumidor (que mede o nível de confiança na atividade econômica) do mês de junho e o Estoque das Empresas referente a abril. Também será publicada a Contagem de Sondas Baker Hughes e as posições líquidas da CFTC em ouro, petróleo e S&P 500.