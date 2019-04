Centrão contrariado com relator; Lula dá entrevista e tudo pra ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (26) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Indicação do relator da reforma desagrada a liderança do Centrão

Para integrantes do DEM, a avaliação é de que Maia optou por sacrificar o próprio partido para ceder aos tucanos

Após um ano preso, Lula fala à imprensa

O ex-presidente foi autorizado a conceder entrevista a Folha e El País e falará pela primeira vez desde que foi preso

Desconsiderar o risco de uma greve é temerário, diz presidente da Petrobras

Segundo Castello Branco, a Petrobras não pode subsidiar o diesel porque cria um problema sério para o Brasil, mas reconhece que caminhoneiros ganharam poder de barganha; ‘o governo nunca fez menção de intervir na companhia’, afirma o executivo em reportagem ao Estadão

Carlos Bolsonaro empregou idosa que nega ter trabalhado para vereador

Segundo reportagem da Folha, Gabinete diz que irmã de militar entregava mala direta na base eleitoral de filho do presidente no Rio

PIB dos EUA deve mostrar otimismo em meio a negociações com China

Caminhando para o fim de uma guerra comercial que já dura dez meses, a economia do país deve avançar 2,5% no primeiro trimestre de 2019

Renault tenta levar adiante o plano de Ghosn, uma fusão com a Nissan

Montadora francesa pretende acelerar projeto do executivo nascido no Brasil, libertado pela segunda vez após pagar 4,4 milhões de dólares de fiança

Três em cada cinco alunos não pagam o Fies; atraso bate recorde, e dívida vai a R$ 13 bi

De acordo com o FNDE, metade dos estudantes endividados possuía até 24 anos. 60% deles são do sexo feminino, 79% têm renda de até 1,5 salário mínimo, diz reportagem do O Globo

Bolsonaro escolhe Sérgio Silveira Banhos como ministro titular do TSE

Corte é composta por, no mínimo, sete ministros titulares, sendo três efetivos do STF; dois do STJ; e dois provenientes da classe dos advogados

Novo benefício na Zona Franca deixará país R$ 16 bi mais pobre

Reportagem da Folha de S. Paulo afirma que STF aceitou a tese de que IPI não pago em Manaus dá direito a crédito tributário

Presidente da comissão especial se diz ex-comunista: “fiz releitura”

“Do ponto de vista econômico, sou um liberal”, disse Marcelo Ramos, que já foi filiado ao PCdoB

Xi anuncia mecanismos para garantir cumprimento de acordos internacionais

Além disso, o presidente prometeu “acelerar” a aprovação de leis para “garantir o cumprimento” da nova lei de investimento estrangeiro

Política e Mundo

Bolsonaro diz que MEC estuda tirar dinheiro de áreas de humanas

Segundo ele, o objetivo é “focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte”, como Veterinária, Engenharia e Medicina, indica reportagem da Folha de S. Paulo

Com estreia no MEC, Bolsonaro quer agenda semanal de visita a ministérios

Presidente pretende ao menos uma vez por semana visitar um ministro do governo para “afinar” estratégias

Dodge pede ao STF que Collor cumpra 22 anos de prisão na Lava Jato

Propinas recebidas pelo senador chegariam a R$ 50,9 milhões; carros de luxo, apartamentos e obras de arte foram apontadas como parte da lavagem de dinheiro

Bolsonaro determina fim de sigilo bancário a entes públicos

Medida vale para operações de crédito envolvendo recursos públicos da União, Estados, autarquias e fundações da administração pública

Lewandowski decide que entrevistas de Lula devem ser exclusivas

O jornal Folha de S.Paulo e o jornalista Florestan Fernandes Jr terão acesso exclusivo ao ex-presidente por serem os primeiros a fazer o pedido à Justiça

Governo não pode ceder em abono e idade mínima, diz Fabio Giambiagi

Começa fase mais crítica para a tramitação da reforma da Previdência no Congresso; especialista comenta o que pode e o que não pode cair

Enquanto você desligou

Deutsche Bank amplia lucro em 67% no 1º trimestre, mas receita cai 9%

Balanço veio um dia depois de o Deutsche abandonar conversar sobre uma possível fusão com o Commerzbank

Petrobras: privatização de controladas não precisará de aval de acionistas

Nova política foi aprovada pelos próprios acionistas em assembleia; presidente da companhia poderá centralizar desinvestimentos

Amazon supera estimativas de lucro no 1º trimestre

Empresa previu um lucro operacional de até 3,6 bilhões de dólares no segundo trimestre, enquanto os analistas esperavam 4,2 bilhões

Lojas Renner supera expectativas com lucro 45% maior no 1º tri

Crescimento na base das lojas acelerou para 12,7%, ante 6,3% no primeiro trimestre de 2018

Petrobras vende ativos que somam US$ 10,3 bi, entre eles a TAG

Valor de alienação de 90% da subsidiária TAG para a Engie, de aproximadamente US$ 8,6 bilhões, corresponde à maior parte do total

Anac: volta da franquia de bagagem pode afastar empresas low cost

Para a agência, quem mais perderá com as mudanças, com a concentração de mercado, serão os usuários do transporte aéreo no país

Ford tem queda de 34% no lucro líquido do 1º trimestre

Resultado foi afetado por perdas únicas de US$ 592 milhões relacionadas ao fechamento de operações na Europa e na América do Sul

Agenda

Nesta sexta-feira, (25), será divulgado nos Estados Unidos o PIB trimestral, o índice Confiança do Consumidor Michigan, a contagem de sondas Baker Hughes e as Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC de ouro e petróleo. No Brasil e na Zona do Euro, também serão divulgadas as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.