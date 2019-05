Centauro entra na briga por Netshoes e ações disparam nas Bolsas

São Paulo – A nova oferta da Centauro pela Netshoes movimentou as ações das companhias na manhã desta quinta-feira.

Os papéis da Netshoes subiam 38,27% na bolsa de Nova York, enquanto a Centauro subia 5,5% na B3. Em contrapartida, as ações do Magazine Luiza caíam cerca de 2%.

No começo de maio, a Magazine Luiza tinha anunciado um acordo no valor de 62 milhões de dólares por 100% das ações da Netshoes, o que representa 2 dólares por ação.

Já a proposta da Centauro pela Netshoes é de 2,80 dólares por ação, o que representa um prêmio de 40% sobre o valor ofertado pelo Magazine Luiza.

Netshoes na Bolsa

A Netshoes estreou na bolsa americana no início de 2017 e desde então, os papéis seguem em derrocada na bolsa americana.

No IPO, as ações chegaram a ser negociadas por 18 dólares. No fechamento de ontem, os papéis eram vendidos por 2 dólares. Com isso, o valor de mercado da companhia passou de 376,19 milhões de dólares para 83 milhões de dólares, ou seja, uma perda de 293 milhões de reais.