São Paulo – O tom positivo prevalecia na bolsa paulista nos primeiros negócios desta terça-feira, apoiado no viés externo benigno e perspectivas ainda favoráveis para o país com o perfil liberal da equipe econômica do governo federal, com Gol entre as maiores altas após prévia operacional do quarto trimestre.

Às 10:14, o Ibovespa subia 0,53 por cento, a 92.187,44 pontos.