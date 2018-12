Cenário exterior e ação do BC faz dólar ter leves oscilações

São Paulo – O dólar iniciou a quinta-feira com leves oscilações ante o real, de olho no desempenho no mercado internacional e após o Banco Central anunciar mais uma intervenção no mercado cambial, um dia depois de o Federal Reserve promover o quarto aumento de juros nos Estados Unidos e indicar duas novas altas em 2019 – uma a menos do que o previsto antes.

Às 9:06, o dólar avançava 0,05 por cento, a 3,8747 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em queda de 0,73 por cento, a 3,8727 reais. O dólar futuro tinha queda de cerca de 0,7 por cento.

O Banco Central anunciou para esta sessão mais um leilão de linha –venda com compromisso de recompra– no total de 1 bilhão de dólares. O objetivo é dar liquidez ao mercado. Este é o quarto leilão deste tipo apenas em dezembro, sendo que a autoridade já havia feito dois outros no final de novembro, quando também promoveu um leilão para rolar os contratos de linha que venciam no início de dezembro.

A autoridade também promove nesta sessão leilão de até 13,83 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de janeiro, no total de 10,373 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta até esta sexta-feira e vendê-la integralmente, terá concluído a rolagem do mês que vem.