Cena externa ajuda e Ibovespa fecha em alta em dia cheio de balanços

São Paulo – O principal índice de ações da B3 avançou nesta quinta-feira, tendo como pano de fundo um quadro mais positivo no exterior, com agentes financeiros também analisando uma bateria de resultados corporativos, incluindo os balanços da Vale e do Bradesco.

O Ibovespa subiu 1,57 por cento, a 86.383 pontos. O volume financeiro somava 10,3 bilhões de reais.

Na visão da equipe da Guide Investimentos, o Ibovespa acompanhou o viés no exterior, onde o ambiente continuou a registrar alguma melhora, com o petróleo como destaque positivo entre as commodities e o setor de tecnologia ajudando as bolsas globais, segundo nota a clientes.

No exterior, o rendimento dos Treasuries de 10 anos recuou abaixo de 3 por cento, conforme uma queda núcleo das encomendas de bens de capital em março nos EUA compensou o declínio nos pedidos de auxílio-desemprego para o menor nível em mais de 48 anos.

O analista Vitor Suzaki, da corretora Lerosa Investimentos, também destacou que o desempenho do local encontrou respaldo no noticiário corporativo, com balanços robustos corroborando perspectiva positiva para as empresas listadas.

Tal cenário prevaleceu sobre o receio com o quadro eleitoral no Brasil ainda bastante aberto, que tem adicionado volatilidade aos negócios. No entanto, esteve no radar notícia sobre de que o ex-ministro dos governos do PT Antonio Palocci assinou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal.

Destaques

– WEG avançou 10,3 por cento, maior alta do Ibovespa, tendo de pano de fundo melhora na recomendação dos papéis por analistas do Itaú BBA, que veem os papéis como um ‘hedge’ contra a recente desvalorização do real e volatilidade do mercado. As analistas lideradas por Renata Faber elevaram a recomendação para ‘market perform’ ante ‘underperform’, com preço-alvo subindo para 17,50 reais contra 14,60 reais anteriormente.

– PETROBRAS PN avançou 4,14 por cento, após forte queda na véspera, corroborando os ganhos do Ibovespa, com os preços do petróleo no azul no exterior. O conselho de administração da petroleira também aprovou o nome de Rafael Mendes Gomes para ocupar o cargo de diretor executivo de Governança e Conformidade.

– VALE ON encerrou com elevação de 1,56 por cento, após abertura mais fraca, tendo no radar resultado do primeiro trimestre da mineradora, com Ebitda ajustado de 12,9 bilhões de reais, recuo de 4,7 por cento ante um ano antes. O Bradesco BBI destacou o tom positivo da direção da companhia em teleconferência com analistas sobre minério de ferro e metais básicos, assim como que a empresa deve destinar a maior parte do excesso de caixa a dividendos ou recompra de ações.

– BRADESCO PN fechou estável, em sessão marcada pela divulgação do balanço do banco, que mostrou queda vigorosa das provisões para perdas com calotes e o controle das despesas administrativas, lastreando alta de quase 10 por cento do lucro no primeiro trimestre. Notícia do jornal O Globo de que o ex-ministro dos governos do PT Antonio Palocci assinou acordo de colaboração com a Polícia Federal chegou a pesar sobre os papéis. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN subiu 2,32 por cento.

– ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES ON caiu 5,74 por cento, destaque entre as perdas do Ibovespa, após balanço trimestral. O JPMorgan considerou o resultado sem direção comum, com os ganhos sólidos de eficiência sendo ofuscados por captação fraca e fortes gastos com despesas de marketing, gerais e administrativas, conforme relatório distribuído a clientes. O Credit Suisse considerou a reação nesta sessão exagerada.

– MULTIPLAN subiu 3,63 por cento, após a administradora de shopping centers divulgar crescimento de 80,8 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre, para 98,1 milhões de reais, apoiada na redução de despesas financeiras e na evolução de indicadores operacionais.

– KLABIN UNIT subiu 2,72 por cento, apesar da queda no lucro líquido no primeiro trimestre, conforme registrou um forte avanço do resultado operacional por conta do aumento da receita e disciplina de custos.

– VIA VAREJO UNITS cedeu 4,39 por cento, após a companhia divulgar resultado em linha com as expectativas, com crescimento de dois dígitos da receita e nova evolução das margens no primeiro trimestre, quando registrou queda no lucro, devido ao maior pagamento de impostos. As vendas na base mesmas lojas subiram 10,6 por cento.

– HYPERA ON recuou 4 por cento, tendo no radar noticiário sobre possível acordo de leniência envolvendo a farmacêutica e novamente especulações sobra a saída do presidente e do principal acionista da empresa. Procurada, a empresa negou que esteja negociando acordo de leniência. A empresa divulga o seu balanço após o fechamento do mercado nesta quinta-feira.

– ELETROPAULO ON, que não está no Ibovespa, subiu 7,96 por cento, a 33,11 reais, após a espanhola Iberdrola, por meio da subsidiária brasileira Neonergia, elevar novamente sua oferta de aquisição da companhia para 32,10 reais por ação, em uma acirrada disputa pela maior distribuidora de energia do Brasil em termos de faturamento. O movimento ajudou o setor elétrico como um todo na bolsa.