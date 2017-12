Cemig presta garantia para emissão de debêntures da Cemig-D

São Paulo – A elétrica mineira Cemig aprovou em reunião de seu Conselho de Administração a prestação de garantia para uma emissão de debêntures de 1,575 bilhão de reais a ser realizada por sua subsidiária de distribuição de eletricidade, a Cemig-D, segundo ata do colegiado divulgada nesta sexta-feira.

As debêntures, simples e não conversíveis em ações, serão objeto de oferta pública com esforços restritos, e terão também garantia real, na forma de cessão de direitos creditórios sobre o fornecimento de energia a clientes da Cemig-D, bem como de contratos de concessão da empresa e recebíveis de energia.

Os recursos serão utilizados pela companhia para pagamento parcial do saldo devedor de debêntures de sua quarta emissão.

As debêntures aprovadas agora terão prazo de vencimento em 54 meses a partir da data de emissão, ou seja, em 15 de junho de 2022, ressaltadas hipóteses de liquidação antecipada. A remuneração será de 146,5 por cento do DI.

As debêntures irão prever ainda uma amortização extraordinária obrigatória ou resgate antecipado obrigatório caso a companhia venda ativos, inclusive participações societárias, com uma parte da arrecadação com a operação devendo ser destinada a quitar essa obrigação.

Deverão ser excluídos do valor a ser utilizado na amortização apenas os recursos necessários para que a Cemig pague uma opção de venda de ações exercida por seus sócios na Light, Banco Santander, Banco Votorantim e BB-BI, segundo a ata da reunião do Conselho da Cemig, com data de 11 de dezembro.