Cemig precifica emissão adicional de US$500 mi com reabertura de eurobonds

São Paulo – A estatal mineira Cemig informou que sua subsidiária integral Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) precificou nesta quinta-feira uma emissão adicional de 500 milhões de dólares através da reabertura de eurobonds originalmente emitidos em dezembro do ano passado, segundo fato relevante da companhia.

A emissão foi precificada com um yield de 9,14 por cento ao ano, com liquidação prevista para 18 de julho e vencimento em 2024, mesma data da emissão original, de acordo com a elétrica.

A Cemig disse que a demanda inicial para a operação alcançou montante superior a 1 bilhão de dólares.