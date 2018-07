Cem exportadores contra dez bancos e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (05) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Cem exportadores enfrentam dez bancos na justiça. Segundo jornal O Estado de S. Paulo, empresas representadas pela Associação de Comércio Exterior (AEB) estimam perdas de R$ 50 bilhões com cartel do câmbio.

Em nova operação da Polícia Federal, Ministro do Trabalho é afastado. Nova fase de uma operação que investiga suposta organização criminosa que atua na concessão irregular de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho culminou em três mandados de prisão.

Candidatos falam em controle do câmbio e em corte de impostos para empresas. Em encontro com empresários, candidatos à presidência apresentaram propostas econômicas, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

TCU deve aprovar venda de golden share. O TCU deve aprovar a venda das ações de classe especial que ainda possui em empresas privatizadas como Embraer, Vale e IRB, segundo o jornal Valor Econômico.

Aliansce negocia fusão com Sonae. Segundo o jornal Valor Econômico, com valor de mercado de R$ 3 bilhões, a Aliansce é sócia em 20 empreendimentos no país. A Sonae, com participação em nove shoppings, valia ontem R$ 1,5 bilhão.

Sebrae amplia atuação como investidor e terá participação acionária em empresas. De acordo com o jornal Valor Econômico, a entidade terá no mínimo 5% da composição acionária de pequenas companhias consideradas inovadoras. Ainda não foi definida uma fatia máxima.

Embraer e Boeing anunciam acordo para criação de nova empresa de aviação comercial. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o valor atribuído à nova joint venture é de US$ 4,75 bilhões; Boeing deve pagar US$ 3,8 bilhões à Embraer.

Política e mundo

Alckmin crê em arrancada fulminante. Segundo o jornal Valor Econômico, o ex-governador e candidato à presidência Geraldo Alckmin aposta em campanha fulminante nos últimos 30 dias dias da eleição.

A três meses das eleições, o pessimismo não dá trégua. O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) mostra o brasileiro mais pessimista que no mesmo período do ano passado, quando a crise era severa.

Henrique Alves vai para banco dos réus por contas no Uruguai e Emirados. Peemedebista é investigado por supostos desvios na Caixa e por ocultar transações.

Justiça absolve Geddel Vieira da acusação de atrapalhar investigação. Geddel foi acusado pelo Ministério Público de tentar evitar a delação do empresário Lúcio Funaro, operador financeiro do suposto esquema de corrupção.

Câmara dos Deputados conclui aprovação de cessão onerosa do pré-sal. Projeto que permite à Petrobras ceder a outras empresas 70% de uma parte do pré-sal da Bacia de Campos cedido à estatal vai para o Senado.

Cade multa empresas de embalagens por prática de cartel. As multas definidas somam mais de R$ 300 milhões; de acordo com o Conselho, o arranjo durou de 2001 a 2006.

Walmart retira de site coleção de roupas que pedia impeachment de Trump. Parte da população defende a abertura de processo de impeachment pela suposta confabulação da equipe de campanha eleitoral de Trump com governo russo.

Enquanto você desligou…

Itaú e Redecard fecham acordo com Cade e pagarão R$ 21 milhões. Acordo é para encerrar investigação em curso no órgão em que as empresas são suspeitas de práticas anticoncorrenciais no mercado de cartão de crédito.

Justiça de SP suspende ação de minoritários brasileiros contra Petrobras. Acionistas alegavam perdas relacionadas aos desvios investigados na Lava Jato; Justiça decidiu que questão deve ser resolvida conforme estatuto da companhia.

Blau Farmacêutica volta a fazer pedido de companhia aberta. O plano, conforme fontes próximas da empresa, é que processo para uma oferta inicial de ações seja retomado no ano que vem.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, as atas de reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), os estoques de petróleo bruto, o Índice de Atividade Não-Industrial (ISM), e o Índice de atividades dos gerentes de compras (PMI). Também serão divulgados os pedidos de Auxílio Desemprego – que medem o número de pessoas que entraram com o pedido do auxílio pela primeira vez durante a semana passada-, e o relatório nacional com a variação mensal de empregos privados não-agrícolas (ADP). Na Zona do Euro, será divulgado o discurso de Mersch, do Banco central Europeu.