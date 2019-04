CCJ tenta votar Previdência; “fogo amigo” de Bolsonaro e tudo pra ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (23) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Mesmo com dados sob sigilo, CCJ deve apreciar Previdência

Sigilo sobre documentos que embasam o texto está sendo usado como argumento para protelar a comissão especial

Núcleo militar vê ação de Bolsonaro contra Mourão, e críticas geram desgaste

Vídeo com ataque de Olavo de Carvalho leva vice a ironizar e presidente a criticar guru; generais no Planalto tentam se isolar, segundo reportagem da Folha de S. Paulo

500 mil receberiam benefício assistencial com reforma da Previdência

BPC é pago hoje a idosos de baixa renda a partir de 65 anos; proposta do governo é antecipar a idade de concessão para 60 anos, mas com repasse menor

Bolsonaro deve assinar nesta semana a MP da liberdade econômica

O objetivo medida é desburocratizar e diminuir custos de padarias, tabacarias e pequenas lojas de departamentos, diz coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo

Avianca pode nos custar US$ 48 milhões, diz presidente da Gol

Paulo Kakinoff, presidente da companhia aérea, admite haver risco de que leilão das Unidades Produtivas Isoladas (UPI) da Avianca não ocorra

Atentados no Sri Lanka foram “represália” por Christchurch, afirma investigação

De acordo com as autoridades, o grupo National Thowheeth Jama’ath (NTJ) está por trás dos ataques

Governo promete cumprir tabela do frete e caminhoneiros desistem de greve

Após 4 horas de reunião, categoria recebeu também o compromisso de que o preço mínimo do transporte será, de fato, fiscalizado

Resultados devem mostrar o tamanho do pesadelo da Cielo

Depois de cair 7,6% na quinta-feira, as ações da empresa controlada por Bradesco e Banco do Brasil voltaram a cair 2,9% nesta segunda-feira

Acordo individual com Vale permite indenização eficaz, diz defensoria

Órgão acredita que a negociação permitirá que o pagamento das indenizações ocorra de forma rápida, eficaz e justa

Política e Mundo

STJ julga nesta amanhã recurso de Lula contra condenação no caso triplex

Ex-presidente Lula tenta rever a condenação de 12 anos no caso do “triplex do Guarujá”

Bolsonaro diz em nota que Olavo “não contribui com objetivos do governo”

Após divulgar vídeo com críticas a militares, escritor também foi censurado pelo vice Hamilton Mourão: “deveria limitar-se à função de astrólogo”

Dono do sítio de Atibaia pede à Justiça para vender imóvel

Réu, Fernando Bittar diz que medida seria mais benéfica à Justiça do que leilão do imóvel citado em condenação do ex-presidente Lula

Percentual de idosos que trabalham nos EUA é o dobro de 1985

Falhas nas redes de proteção social, planos de previdência inadequados e altos gastos com saúde complicam a vida de idosos americanos

Enquanto você desligou

Por que Snap e Twitter são as redes queridinhas do mercado

Redes sociais, muito menores que gigantes como o Facebook, divulgam seus resultados nesta terça-feira e tentam manter o otimismo dos investidores

Casino diz manter foco após rebaixamento e amplia parceria com Amazon

S&P cortou a nota de crédito do Casino; na ocasião, a agência de classificação de risco argumentou que a “alavancagem do grupo permanece alta”

Gilmar Mendes nega pedido para suspender votação da reforma da Previdência

No mandado de segurança, deputado Aliel Machado queria o acesso aos dados sobre os impactos financeiros da reforma antes da votação da CCJ

Cade investiga quatro bancos por suposta discriminação ao Nubank

Processo foi aberto para investigar se as instituições estariam dificultando o acesso ao débito automático para os clientes da fintech

Petrobras muda forma de divulgação dos preço dos combustíveis

Em vez de divulgar média, Petrobras vai expor os valores de todos seus pontos de venda; o objetivo é dar mais transparência ao processo

Como as empresas de bens de luxo podem acompanhar seus clientes ricos?

Não se trata mais apenas de produtos bonitos. Para o consumidor moderno, é a experiência que conta mais

Produção de alumínio cai 18% em 2018 e tem mínima histórica

Preço da energia no Brasil, que corresponde à maior parte do valor da matéria-prima, é um dos responsáveis pela queda

Maia diz que deputados terão acesso a dados da reforma na quinta-feira

Parlamentares da oposição querem barrar a votação da proposta na CCJ em razão do sigilo em torno dos detalhes do projeto enviado pela equipe econômica

Subsídios da União caíram 13,4% em 2018 e chegaram a R$ 314 bi

Benefícios financeiros e creditícios representaram 0,3% do PIB em 2018, a R$ 21,4 bilhões; em 2017, o percentual foi de 1,3% do PIB

Acordo sobre campo de petróleo Sapinhoá rende R$ 108 mi à União

Área do pré-sal tinha mais petróleo que o previsto; consórcio é formado por Petrobrás, Shell, Repsol e Sinopec

Agenda

Nesta terça-feira (23), serão divulgados nos Estados Unidos o PMI do setor de serviços referente a abril, o número das vendas de casas novas de março e os estoques de petróleo bruto da semana. Na zona do euro, serão divulgados os índices de confiança do consumidor.