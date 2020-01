Cautela externa endossa realização de lucros e Bolsa opera em queda

São Paulo – O tom negativo prevalecia na bolsa paulista nesta quinta-feira, com o ambiente novamente cauteloso no exterior em razão do novo vírus na China endossando realização de lucros, enquanto Carrefour Brasil figurava entre as poucas altas do Ibovespa, após divulgar fortes vendas no quarto-trimestre.

Às 11:30, o Ibovespa caía 0,93% por cento, a 117.290,22 pontos. O volume financeiro somava 3,99 bilhões de reais.

Até a véspera, o Ibovespa acumulava valorização de mais de 2% em janeiro. Apenas na quarta-feira, o índice fechou em alta de 1,17%.

De acordo com a equipe da Guide Investimentos, a preocupação em torno da atualização dos números referentes ao novo vírus que tem assolado a China nos últimos dias voltou a pressionar os mercados, com investidores avaliando com mais cautela as possíveis implicações da doença sobre a economia global.

A China isolou duas cidades que estão no epicentro do surto de um novo coronavírus que matou 17 pessoas e infectou quase 600. A prefeitura de Pequim também cancelou grandes eventos públicos, incluindo duas festividades do Ano Novo Lunar.

Wall Street sinalizava uma abertura em leve queda, com a temporada de resultados também sob os holofotes.

“O mercado (brasileiro) está em processo de realização e devemos continuar alinhado ao exterior”, avaliou a equipe da Tullet Prebon Brasil, em nota a clientes.

Na pauta brasileira, o IPCA desacelerou em dezembro para 0,7%, em linha com as expectativas no mercado. Já a arrecadação do governo federal caiu 0,08% em dezembro sobre igual mês de 2018, a 147,501 bilhões de reais, abaixo do previsto.