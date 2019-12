Cautela de investidores puxa dólar para cima na manhã desta terça

São Paulo — O dólar operava em alta contra o real nos primeiros negócios desta terça-feira (10), depois de cair por seis sessões consecutivas, com maior cautela nos mercados antes de um prazo tarifário crucial para a guerra comercial entre Estados Unidos e China, em semana de reuniões de política monetária no Brasil e no mundo.

Às 9:08, o dólar avançava 0,18%, a 4,1364 reais na venda.

No dia anterior, o dólar fechou em queda de 0,40%, a 4,1290 reais na venda, menor patamar desde 7 de novembro e sexta baixa consecutiva da moeda norte-americana.

O contrato mais negociado de dólar futuro tinha queda de 0,17% nesta terça-feira, a 4,139 reais.

Nesta sessão, o Banco Central leiloará até 10 mil contratos e swap cambial reverso e até 500 milhões de dólares em moeda spot. Em caso de venda parcial ou não colocação dessas ofertas, a autarquia ofertará contratos de swap tradicional para rolagem do vencimento fevereiro de 2020.