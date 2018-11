O presidente da Petrobras no governo Bolsonaro e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 19, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia



Castello Branco é convidado para presidir a Petrobras. Como noticiou o Estado de S. Paulo, o economista, que foi ex-diretor do BC e da Vale, é visto como homem de confiança de Guedes e trabalhou na equipe de campanha de Bolsonaro.

Japão tem déficit comercial bem maior do que o esperado em outubro. As exportações do Japão subiram 8,2% em outubro em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Sem reforma da Previdência, governo perde R$ 1,9 bi por mês. Como noticiou O Globo, com desistência do presidente eleito de tentar aprovar proposta este ano, União deixará de economizar R$ 41 bi em três anos.

Sem manutenção, cresce número de barragens sob risco de ruptura no país. Segundo relatório publicado pela Folha de S. Paulo, há vulnerabilidade em 45 estruturas, contra 25 no ano anterior.

Deputados novatos dobram número de votos e gastam menos. Segundo levantamento feito pelo Estadão, dos 513 parlamentares eleitos, 161 estreiam na política e obtiveram 30% dos votos nominais; por outro lado, iniciantes gastaram só 18% do total de recursos declarados.

Incerteza persiste e firmas mantêm proteção cambial. De acordo com analistas consultados pelo jornal Valor Econômico, ainda há dúvidas sobre o futuro da economia no governo Jair Bolsonaro.

Campanha de Haddad deixa dívida de R$ 2,2 milhões. Como noticiou o jornal Estado de S. Paulo, o saldo negativo é apenas R$ 200 mil a menos do que o total de despesas declarado pelo candidato vencedor, Jair Bolsonaro.

Política e mundo

Prefeituras demitiram outros médicos para contratar cubanos, diz Bolsonaro. “A prefeitura mandou embora seu médico para pegar um cubano. Quer ficar livre da responsabilidade”, afirmou o presidente eleito.

Bolsonaro defende futura ministra citada pela JBS: ela tem nossa confiança. A deputada federal é citada por delatores da JBS em acordo firmado no ano passado sobre incentivos fiscais do governo do Mato Grosso do Sul

Obras em viaduto que cedeu em São Paulo estão avançando, diz Prefeitura. Viaduto cedeu e interditou o trânsito na Marginal Pinheiros, em São Paulo no último dia 15

Incêndio na Califórnia separa famílias de seus animais de estimação. Violento incêndio na Califórnia deixou até o momento deixou quase 80 mortos e mais de mil desaparecidos.

Bolsonaro não é “sujeito com visão”, diz Carmen Reinhart, de Harvard. “Mais cedo ou mais tarde, acho que a inflação volta no Brasil”, diz a economista, que prevê dificuldades para os emergentes em 2019

Brexit não afetaria acordos com Brasil, diz Itamaraty. Em meio às tensões com o Reino Unido, o Itamaraty informou que monitora a saída britânica da União Europeia

Livro mostra a ascensão e queda de Sérgio Cabral, “a cara da corrupção”. Condenado a mais de 180 anos de prisão, o ex-governador tinha um estilo de vida extravagante bancado com propinas; livro reconstrói sua trajetória

Viviane Senna nega que haja convite para MEC e vê disposição para diálogo. Em entrevista, ela diz que projeto Escola sem Partido não é necessário e propõe que a principal bandeira desse governo seja a alfabetização

Ministro da Saúde propõe que médicos vindos do Fies substituam cubanos. O ministro disse que até a próxima terça-feira será lançado o edital para a contratação de médicos nas vagas que surgirem com o desligamento dos cubanos

Enquanto você desligou

Guardia: Não adianta jogar dinheiro nos estados sem contrapartida. “O Guedes está falando em descentralizar. Vamos descentralizar, mas sem piorar a situação fiscal da União”, diz ministro da Fazenda

Como resolver nosso problema tributário, de acordo com Bernard Appy. Diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCF) é o primeiro entrevistado em nova série da plataforma UM BRASIL antecipada com exclusividade para EXAME

Com guerra comercial, exportação brasileira é a maior em cinco anos. A guerra comercial travada entre Estados Unidos e China, cujo desfecho ainda é imprevisível, tem turbinado as exportações brasileiras.

Empresas como a Amazon dividem menos lucros com seus funcionários. A participação nos lucros e as aposentadorias são uma raridade entre os funcionários médios, enquanto os altos executivos levam para casa uma parcela cada vez maior dos lucros.

A partir de maio de 2019, o quilo não será mais o mesmo. Entenda. Até agora, 1kg era definido como o equivalente à massa do “grande K”, um cilindro de platina e irídio conservado desde 1889. Mas isso mudará daqui em diante /

Controladora da Sapore quer comprar dona das redes Frango Assado e Viena. A operadora de restaurantes IMC recebeu carta da Abanzai, com intenção de realizar oferta parcial de aquisição de ações ao preço de 8,63 reais por papel.

Como Mark Zuckerberg se tornou grande demais para falhar. Mesmo que Zuckerberg tenha assumido grande parte da responsabilidade pela história recente e desastrosa da empresa, só ele parece ser capaz de consertá-la.

Agenda

O Banco Central divulga nesta segunda-feira o Boletim Focus, com as perspectivas do mercado em relação a economia brasileira