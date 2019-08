Caso Riocentro é julgado; a autonomia da Amazônia e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (28) bem informado:

As quentes do dia

Após 38 anos, Justiça decide se militares do Riocentro serão punidos.

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça terão que julgar se o atentado foi um crime contra a humanidade, o que não o encaixaria na Lei da Anistia.

Gigantes do tabaco negociam união de olho nos “pen drives”.

Philip Morris e Altria negociam união que criaria empresa de 200 bilhões de dólares, mas investidores não estão exatamente entusiasmados.

Relator da Previdência desidrata e diminui economia da reforma em R$ 31 bi.

Reforma que chegou da Câmara previa economia de R$ 933,5 bilhões, mas os dois trechos suprimidos pelo relator reduziram o valor.

Anulação de sentença de Moro no STF surpreende até ministros que defendem freio na Lava Jato.

Segundo matéria da Folha de S.Paulo, sinal mais enfático de que o ambiente na corte mudou sob impacto da chamada Vaza Jato.

Governo quer tirar adicional de 10% de multa do FGTS paga por empresas.

Segundo o jornal Estado, cobrança rescisória adicional custa R$ 5,4 bi ao ano; medida aliviaria Orçamento.

Grupo conservador ligado à Igreja Católica ataca Sínodo.

De acordo com o Estado, A contestação será apresentada por grupos conservadores ligados à Igreja, como Instituto Plínio Correa de Oliveira e Voz da Família.

Ministro da Defesa pede aprovação de Previdência dos militares.

Para Fernando Azevedo e Silva, a reforma valoriza a carreira como de Estado e contribui para atração e retenção de profissionais.

Política e Mundo

Governo britânico deve pedir para Rainha adiamento do Brexit, diz BBC.

No Twitter, um membro do Parlamento Britânico criticou a suspensão chamando-a de “profundamente antidemocrática”

Governo aceita ajuda de R$ 50 milhões do Reino Unido para a Amazônia

Presidente Jair Bolsonaro afirmou estar disposto a aceitar ajuda internacional, desde que possa controlar os recursos de combate aos incêndios na floresta

Governo recua de exigência de desculpas de Macron para aceitar ajuda do G7

Segundo o porta-voz, a principal condição imposta pelo governo brasileiro é poder decidir como o dinheiro doado será utilizado

Segunda Turma do STF derruba decisão de Moro que condenou Bendine

Decisão foi por 3 votos a 1; essa é a primeira vez que o Supremo anula uma condenação de Moro

Maioria do CNMP vota por arquivar reclamação contra Dallagnol

Procurador da República é alvo de ao menos 10 procedimentos no Conselho Nacional do Ministério Público

Cabral diz que Pezão tinha R$ 6 milhões guardado em transportadora

“Ele [Pezão] participava [de esquemas de propinas] e era beneficiado, junto comigo”, disse Cabral; defesa de Pezão negou acusação

Argentinos devem eleger Fernández e Kirchner já no 1º turno, diz pesquisa

Levantamento da consultoria Gustavo Córdoba & Associados mostra, ainda, que 60% dos argentinos hoje reprovam o governo de Mauricio Macri

Enquanto você desligou

Fitch elege vencedor da disputa comercial entre EUA e China: o Brasil

Segundo a Fitch, o destaque brasileiro no setor agrícola vai ser em virtude da maior demanda chinesa por soja e carne do Brasil

Comissão aprova cortes no orçamento de Educação e Justiça para 2020

O projeto cortou R$ 926 milhões do Ministério da Educação ao cancelar R$ 1,6 bilhão, mas redirecionará R$ 230 milhões para a própria pasta

Sob críticas de senadores, Campos Neto defende Coaf no Banco Central

O presidente do Banco Central defende que a intenção não é politizar Coaf, mas “deixá-lo mais técnico”

CCJ aprova PEC que permite atividade agropecuária em terras indígenas

A admissibilidade da PEC foi aprovada mesmo com votos contrários de integrantes da oposição

Cotação do ouro sobe 25% em três meses. Vale a pena investir?

Metal precioso é valorizado em tempos de temores de recessão global e estresses provocados pela guerra comercial. Veja como aplicar

Vazamento na refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, atinge mangue em PE

“É um crime ambiental”, afirma o coordenador do Sindipetro-PE, Rogério de Almeida

Desvantagens de mulheres no mercado de trabalho vão além do salário

“Se as mulheres não forem incorporadas ao mercado de trabalho, vai haver um custo”, afirma especialista sobre resultados do relatório da OIT

Na espera pelo 5G, Brasil sofre com problemas no 4G

Tanto em velocidade como em disponibilidade, a internet móvel brasileira mostra que ainda tem muito a evoluir

Agenda

Nesta quarta-feira (28), nos EUA, o Energy Information Administration, como faz todas as semanas, atualiza os estoques americanos de petróleo bruto e em cushing. O número divulgado pode influenciar no preço dos combustíveis e, consequentemente, da inflação. E também é dia de discurso de Mary Daly, integrante do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), que pode trazer pistas da política monetária da entidade.

