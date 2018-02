Carrefour sonda Casino e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Carrefour volta a sondar Casino sobre fusão. Apuração do jornal Valor Econômico revelou que a reação de Jean-Charles Naouri foi negativa. A controladora do Pão de Açúcar não vê méritos na união, que envolveria as operações globais das duas varejistas.

Raquel quer incluir Temer em investigação sobre R$ 10 mi da Odebrecht. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, no âmbito desta investigação, delatores citam um jantar no Palácio do Jaburu onde teria ocorrido um ‘shake hands’ em torno do repasse.

Principal aliado de Abilio Diniz, Tarpon quer negociar com fundos de pensão. Segundo fontes ligadas à Tarpon, que possui 7,3% da empresa, há interesse em ouvir a proposta dos fundos e, eventualmente, apoiá-los na assembleia.

Deputados presos e membros do TCE do Rio afastados mantêm os salários. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo, os gastos com parlamentares ausentes chega a R$ 1,7 milhões e o pagamento a conselheiros é de R$ 2,2 milhões.

Governo encerra janeiro com caixa de R$ 31 bi, maior da história para o mês. Arrecadação de impostos e contribuições federais foram responsáveis pelo resultado; Previdência, por sua vez, tem prejuízo recorde de R$ 14,454 bilhões.

Câmara aprova MP que facilita renegociação de dívidas com União. A MP dispensa os governos estaduais e municipais de parte das exigências para renegociar dívidas com a União, com base em três leis complementares.

Política e mundo

Jungmann demite Fernando Segovia da chefia da Polícia Federal. Segovia ficou à frente da PF pouco menos de quatro meses. O Ministério da Segurança Pública confirma convite a Rogério Galloro para PF.

PGR pede inclusão de Temer em ação sobre pagamentos da Odebrecht. Dodge adotou um entendimento diverso do seu antecessor, Rodrigo Janot, para quem Temer, por ser presidente, tem imunidade penal. Para Marun, a investigação “não vai dar em nada”.

Relatório vincula Coreia do Norte a armas químicas na Síria. O documento, que não foi divulgado oficialmente e cujo conteúdo a ONU não quis confirmar, estuda possíveis violações por parte de Pyongyang das sanções.

Enquanto você desligou…

Vale lucra R$ 17,6 bi em 2017, alta de 32% na comparação anual. No quarto trimestre, a mineradora teve ganhos de 2,5 bilhões de reais, alta de 61% ante o mesmo período do ano anterior.

BNDES apoia fusão entre Fibria e Suzano, dizem fontes. Grupos têm afirmado há meses que defendem consolidação na indústria de celulose como forma de geração de valor para os investidores.

Smiles teve lucro de R$ 123 mi no 4º tri, queda de 24%. A Smiles terminou 2017 com 13,7 milhões de participantes de seu programa de fidelidade, alta de 14,3% ante 2016.

Renova aceita proposta da Brookfield e vende parques eólicos. A proposta prevê a venda do Complexo de Alto Sertão III, pelo valor de 650 milhões, a serem pagos na data de fechamento da transação.

CVM multa Silvio Santos Participações no caso Panamericano. A CVM aplicou R$ 52,970 mi em multas em um processo envolvendo o banco Panamericano, sendo R$ 38,136 milhões do grupo.

Escoamento de safra recorde melhora resultado da Rumo no 4º trimestre. A companhia anunciou nesta terça-feira que teve prejuízo líquido de 57,4 milhões de reais no período, perda 87,4% menor do que em igual etapa de 2016.

Lucro ajustado do BTG Pactual cresce 9,4%, para R$ 744 milhões. As receitas do grupo no trimestre cresceram 34% ano a ano, para 1,37 bilhão de reais.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai a taxa de desemprego e a ralação da dívida/PIB de janeiro. Nos Estados Unidos, sai a prévia do PIB trimestral e os estoques de petróleo bruto.