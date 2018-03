Carne Fraca mira BRF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (05) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PF deflagra nova fase da Operação Carne Fraca e mira BRF. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a operação, batizada de Trapaça, cumpre 11 mandados de prisão e 53 buscas e apreensões contra alvos do grupo dono da Sadia e Perdigão.

Assembleia da BRF coloca cargo de conselheiros em jogo. Nesta segunda-feira, a fabricante de alimentos realiza uma emblemática assembleia para decidir o futuro de seus conselheiros.

Rio lidera redução de gastos em segurança e perde R$ 888 milhões. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que mesmo com avanço da violência, Orçamento caiu 9% de 2015 a 2017.

Bancos estatais recuam com recessão e nova orientação. Segundo o jornal Valor Econômico, em 2017, os órgãos perderam participação no crédito total da economia pela primeira vez em uma década. Apesar disso, seguem com fatia maior que a dos bancos privados.

Governo Temer dá cada vez mais espaço a militares. De forma inédita na redemocratização, Forças Armadas estão em cargos na Funai, Abin e Casa Civil, entre outros.

Intelectuais de esquerda iniciam movimento a favor de Haddad. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o grupo defende ex-prefeito como primeira opção do PT ao Planalto no lugar do ex-presidente Lula.

Política e mundo

PSB aprova resolução e se afasta de apoio a Alckmin à Presidência. Pelo texto, se o partido optar por apoiar algum candidato de fora, terá de ser alguém do campo de esquerda, alinhado programaticamente com o PSB.

Brasil pode ser um dos mais afetados pela guerra do aço de Trump. Brasil é o segundo país que mais exporta aço para os EUA e um terço das nossas exportações do produto tem como destino os americanos.

Fachin inclui Temer em inquérito sobre repasses da Odebrecht. Com a decisão, Temer será a partir de agora investigado em dois inquéritos no STF – o outro é o chamado inquérito dos portos.

PGR faz novo pedido de cautelares contra irmão e mãe de Geddel. Dodge afirma que a decisão não levou em conta que investigações preliminares sobre a origem de R$ 51 milhões encontrados em bunker.

Inflação deve ser de 3,7% em 2018, prevê diretor do BC. O diretor afirmou que alguns setores da economia já estão demonstrando recuperação, e citou exemplos como as vendas no varejo em alta.

Enquanto você desligou…

Venda de distribuidoras da Eletrobras afeta 6 mil funcionários. A experiência mostra que a privatização significa planos de desligamento voluntário (PDVs), demissões e aumento nas terceirizações.

Um ano depois de IPO, preço de ação da Snap sobe US$ 1. Um ano atrás, os investidores se apressaram em comprar ações da Snap, que custavam 17 dólares cada, e disputaram os papéis no 1º dia de negócios.

Usiminas minimiza impacto de tarifas de importação de aço dos EUA. As ações da empresa encerraram em baixa de cerca de 4% na sexta-feira, entre as maiores perdas do Ibovespa.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, sai o PMI ISM Não-Manufatura de fevereiro.