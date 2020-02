Carne ainda pesa na inflação?; democratas em vertigem e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (07) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Do preço do Uber ao da carne: inflação mais controlada em janeiro?

A expectativa do mercado financeiro é que a taxa fique na faixa de 0,32%, ante avanço de 1,15% em dezembro

Buttigieg vence prévias com pequena margem, e democratas têm novo teste

Sete candidatos participam do debate na noite de sexta-feira, no estado de New Hampshire, após a confusão nas prévias em Iowa

______________

Após cair 4% na semana passada, bolsa fechará a sexta-feira em alta?

Bolsas asiáticas fecharam em leve queda nesta sexta-feira 7

Uber registra prejuízo no 4º trimestre, mas lucro pode estar próximo

Prejuízo foi de 1 bilhão de dólares no quarto trimestre, mas faturamento subiu 37%, chegando a 4,7 bilhões de dólares

Dividida, Irlanda vai às urnas para eleições parlamentares pós-Brexit

Novo ministro terá desafio de costurar acordo entre a Irlanda, independente e membro da UE, e a vizinha Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido

Economistas cortam previsão de expansão do PIB chinês por coronavírus

Epidemia afetou em cheio o consumo no país mais populoso do mundo, segunda maior economia e principal parceiro comercial do Brasil

Fundo de venture capital KPTL lucra com IPO da empresa de sites Locaweb

Há cinco meses, gestora vendeu Delivery Direto para a Locaweb e recebeu, em troca, uma participação acionária. O retorno na negociação alcançou 250%

Política e mundo

Justiça recusa denúncia contra Glenn Greenwald no caso hacker

Juiz do Distrito Federal usou como base decisão de Gilmar Mendes que proibiu investigações contra o jornalista por invasão de celulares de autoridades

China registra 69 novas mortes por coronavírus e total já chega a 630

Na atualização diária de seu balanço, o Departamento de Saúde de Hubei também confirmou 2.447 novos casos na província de Hubei

Enquanto você desligou…

Renner tem alta de 17% no lucro do 4º tri e mostra otimismo para 2020

A companhia afirmou que o lucro líquido registrado foi de R$ 513,1 milhões ante R$ 439,8 milhões no mesmo período do ano anterior

A caminho de IPO, BV amplia lucro de 2019 em 29%

No último trimestre de 2019, o lucro líquido do BV foi de 327 milhões de reais, alta de 16,1% no comparativo anual

Azul: demanda de passageiros (RPK) cresce 29,1% em janeiro

A taxa de ocupação dos voos da empresa foi a 85,2%, alta de 1,7 ponto porcentual em um ano

Weber determina desbloqueio de R$1 bi da segurança e repasse aos estados

Verba é procedente da arrecadação com loterias federais e está contingenciada; decisão confirma liminar deferida por Toffoli em dezembro

Bancos precisarão detalhar informações sobre tarifas do cheque especial

Os dados devem ser fornecidos a partir de 1º de junho pelas instituições que cobrarem taxas pelo serviço

Anatel aprova operação de compra da Warner Media pela AT&T

O caso foi analisado por causa de uma lei que proíbe que operadoras detenham mais de 30% de emissoras e empacotadoras de conteúdo audiovisual

Azul faz acordo comercial com portuguesa TAP

A companhia afirmou que com a parceria vai oferecer tarifas mais competitivas e maior acesso a destinos europeus e brasileiros para seus clientes

Anatel aprova proposta de edital para o leilão do 5G

O texto passará agora por uma consulta pública de 45 dias antes da publicação oficial

Agenda

Nesta sexta-feira (07), o Brasil divulga qual foi a inflação do mês de janeiro. O dado é medido através do Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) e representa um dos mais importantes indicadores da economia brasileira.

Nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de janeiro. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro.

Frase do dia

“Quando os pés estão corretos, todo o resto nos acompanha.” — C. S. Lewis