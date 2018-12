Carlos Ghosn pode ser solto e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira, 20, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Tribunal japonês rejeita pedido para ampliar detenção de Carlos Ghosn. Segundo a imprensa, o presidente da Renault e da aliança Renault-Nissan pode ser libertado em breve.

Lula ainda tenta liberdade: com o Supremo, tudo é possível. Do ponto de vista jurídico, o vaivém desta quarta-feira reforça a impressão de que, mais do que uma corte, o STF é formado por 11 ilhas.

A Infraero vai acabar? Uma estatal na berlinda. A dúvida na mesa é se a companhia que administra 55 aeroportos será privatizada, ou liquidada.

Polêmica lucrativa? A Nike e o efeito Kaepernick. Resultado trimestral da fabricante de artigos esportivos deve mostrar se vendas subiram ou caíram após marketing com jogador de futebol americano.

Com Boeing, Embraer pode pagar dividendo de até US$ 1,7 bilhão. Segundo o Valor Econômico, a partir dos recursos recebidos da Boeing como pagamento pela compra de 80% da sua divisão de aviação comercial, a Embraer poderá distribuir dividendos extraordinários.

Petistas procuram generais para falar sobre Lula. Reportagem do Estadão mostra que o atual comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, tiveram reuniões.

Cabello diz que Maduro rejeitou convite para posse de Bolsonaro. Autoridade venezuelana diz que Nicolás Maduro foi convidado e disse “eu não vou” antes mesmo de o Itamaraty retirar o convite.

Política e mundo

Toffoli derruba decisão de Marco Aurélio sobre condenados em 2ª instância. O ministro atendeu a um pedido de suspensão liminar feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

PGR recorre ao STF para suspender decisão sobre liberação de presos. Raquel Dodge pede que a liminar – que pode permitir a liberação do ex-presidente Lula – seja suspensa até julgamento pelo plenário.

Enquanto você desligou…

Pagamento com cheque é regulamentado no Senado. Pelo texto, o consumidor não poderá ter o pagamento rejeitado pelo tempo de abertura de conta no banco.

Congresso aprova Orçamento de 2019 com salário mínimo de R$ 1.006. Orçamento aprovado contempla a estrutura atual da União e, dada a reforma ministerial do presidente eleito Jair Bolsonaro, reajustes serão necessários.

Guedes cede à pressão de procuradores e indica nome para liderar PGFN. Atualmente vinculada ao Ministério da Fazenda, a PGFN atua na cobrança judicial de dívidas que empresas e pessoas físicas têm com a União.

Agenda

Nesta quinta-feira, no mercado nacional ocorre a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que se reúne uma vez por mês e é o órgão responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Nos Estados Unidos, serão divulgados dados sobre pedidos iniciais por seguro desemprego (medem o número de pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez durante a semana passada), o Índice de Atividade Industrial e Relatório de Empregos do Fed de Filadélfia.