Carlos Bolsonaro ataca democracia; reforma no Senado e tudo para ler hoje

São Paulo — terça-feira (10)

As quentes do dia

Previdência chega ao Plenário do Senado: votação acontece em outubro

Aprovada na semana passada na CCJ, a reforma prevê economia de 870 bilhões de reais em 10 anos, 60 bilhões a menos que o texto aprovado na Câmara

Carlos Bolsonaro diz que Brasil não mudará por “vias democráticas”

Presidente nacional da Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou contra a declaração: “Não há como aceitar uma família de ditadores”

Em meio a queda mundial na venda de celulares, Apple lança iPhone 11

Três modelos do iPhone 11 serão anunciados nesta terça-feira, ainda sem 5G e em um dos piores momentos na história do celular da Apple

Jack Ma se aposenta com plano de dominação global inacabado

Fundador do varejista Alibaba e homem mais rico da China tem a meta de chegar a 2 bilhões de clientes mundo afora

Pauta de costumes de Bolsonaro perde espaço e empaca no Congresso.

De acordo com análise do jornal Folha de S.Paulo, projetos como o da chamada Escola sem Partido e os que endurecem as proibições ao aborto estão adormecidos nestes oito meses de novo governo federal

Sindicato diz que General Motors demitiu 185 engenheiros

De acordo com o Sindicato, foram 125 cortes na fábrica de São Caetano e outros 60 na unidade do campo de provas da montadora, em Indaiatuba

Ruralistas tentam emplacar venda de terra a estrangeiro

De acordo com matéria do Valor Econômico, iniciativa consta de um projeto de lei apresentado em maio pelo senador Irajá Abreu

Política e mundo

“Se não fizermos nada, o país vai implodir”, diz Luciano Huck

Para o apresentador de TV, a agenda econômica está correta, mas o Brasil precisa mais do que crescimento do PIB. Depende de serviços e proteção social

Nova geração de parlamentares conta o que encontrou na política

Os deputados federais eleitos em 2018 Vinicius Poit, Tiago Mitraud e Felipe Rigoni, e o verador eleito em 2016, Fernando Holiday, participam do EXAME Fórum

Recém-operado, Bolsonaro confirma presença na Assembleia da ONU

Dias antes da operação, presidente disse que iria aos EUA “até de cadeira de rodas” para falar sobre incêndios na Amazônia

Governo deve concluir este mês proposta de mineração em terras indígenas

Texto será discutido com ministérios, Ibama e Funai e servirá de base para a construção de um projeto de lei sobre o tema

Raquel Dodge recebe Augusto Aras para tratar “assuntos institucionais”

Mandato da atual PGR acaba em 17 de setembro, mas para novo escolhido assumir é preciso aprovação do Senado

Indicação do PGR deve ser votada na semana do dia 22, diz Alcolumbre

Como mandato de Dodge acaba dia 17, cargo deve ser ocupado por um interino; presidente do Senado afirmou que há um pedido de vista coletivo

Enquanto você desligou…

Brasil e Paraguai anunciam negociação de acordo automotivo

Ministros dos dois países estiveram em reunião e afirmaram que, além do acordo, construção de três pontes é marco de bom relacionamento entre as nações

Fitch retira observação negativa de nota da Vale e mantém rating em BBB-

Classificação indica perspectiva estável para a nota de crédito da empresa, que apresenta “forte capacidade de pagamento da dívida”, segundo a agência

Uber investe US$ 200 milhões em serviço que não transporta passageiros

Investimento será utilizado na expansão do Uber Freight, voltado para o frete de cargas por caminhões

JPMorgan cria índice de volatilidade com base em tuítes de Trump

“Volfefe” verifica como rendimentos de títulos americanos variaram após postagens de presidente no Twitter

Agenda

Nesta terça-feira (10), nos EUA, o Bureau of Labor Statistics solta os dados referentes às ofertas de emprego JOLTs (com todas as vagas que estavam abertas no último dia de julho, nas áreas comercial, industrial e de escritório), enquanto o American Petroleum Institute atualiza, como faz todas as semanas, os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados do país.

Frase do dia

“Encare as críticas com seriedade, mas não leve nada para o lado pessoal. Se existe alguma verdade ou mérito na crítica, tente aprender com ela. Se não, deixe entrar por ouvido e sair pelo outro” — Hillary Clinton