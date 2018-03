Carl Icahn vendeu ações antes de Trump anunciar tarifa do aço

São Paulo – O investidor bilionário Carl Icahn negou nesta quarta-feira, por meio de comunicado, que teve conhecimento das novas tarifas de aço e alumínio antes de o presidente americano Donald Trump fazer o anúncio. Trump anunciou na semana passada sua intenção de taxar as importações de aço e alumínio em 25% e 10%.

Icahn, que já trabalhou como assessor especial de Trump, vendeu cerca de um milhão de ações da Manitowoc. A companhia fabricante de guindaste tem uma considerável exposição às importações americanas de aço. O investidor vendeu cerca de 30 milhões de dólares, entre os dias 12 e 22 de fevereiro, uns dias antes do anúncio. No dia do comunicado do governo americano, as ações da companhia fecharam em queda de 4,8%.

Em nota, o investidor afirmou que qualquer acusação de insider trading na Manitowoc é falsa.

“Nós geralmente não comentamos rumores, mas a recente especulação da mídia em relação à nossa venda de ações da Manitowoc exige uma resposta. Declaramos para o registro: qualquer sugestão de ter conhecimento prévio do anúncio da administração Trump de novas tarifas sobre importações de aço é categoricamente falso.”

Disse ainda que reduziu a sua participação na Manitowoc por motivos legítimos de investimento, não tendo nada a ver com o anúncio realizado por Trump.

Mesmo depois de ter vendido mais de um terça de sua participação na empresa, Icahn continua sendo o quinto maior detentor da Manitowoc com cerca de 4,8% das ações ordinárias da empresa.

Hoje, as ações registravam perdas de 2,43%. Atualmente, a companhia é avaliada em 975 bilhões de dólares.