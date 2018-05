Captação de IPOs quase dobra em 2018

São Paulo — No último mês, as ofertas iniciais de ações (IPOs, no inglês) lideraram as captações de recursos das companhias brasileiras via mercado de capitais. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 6,8 bilhões de reais foram movimentados no período.

O montante é quase o dobro do que foi captado no primeiro quadrimestre do ano passado, de 3,5 bilhões de reais.

No total, foram três operações realizadas no período, com emissões primárias e secundárias de ações.

A Hapvida levantou 3,3 bilhões de reais com um apetite pelas ações sete vezes maior que a oferta.

Já o grupo NotreDame Intermédica, controlado pelo fundo Bain Capital, conseguiu 2,7 bilhões de reais com a sua operação. A demanda superou em cinco vezes o volume de ações ofertadas.

Por último, o Banco Inter, da família dona da MRV, movimentou 721,9 milhões em seu IPO. A ação da empresa foi precificada um pouco acima do piso do intervalo previsto e a demanda pelos papéis chegou em 1,5 vez.

Apesar do aumento, quando somadas as operações de follow-on, o volume total captado (6,9 bilhões de reais) fica 40% abaixo do montante arrecadado em 2017 (11,4 bilhões de reais).

A captação total das companhias brasileiras em 2018, segundo a Abima, também superou o mesmo período do ano anterior: foram 52,5 bilhões de reais ante 40,3 bilhões de reais em 2017.

“A queda da inflação e a redução da taxa de juros incentivam a busca das empresas por recursos, mesmo com a expectativa de volatilidade por conta das eleições”, explicou José Eduardo Laloni, diretor da Anbima, em nota.