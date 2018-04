Alckmin e Bolsonaro são os favoritos dos investidores

A instituição financeira XP Investimentos publicou, nesta sexta-feira, uma sondagem sobre as eleições para presidente deste ano. E os resultados mostram que, com a prisão do ex-presidente Lula, investidores não levam mais em conta um cenário com candidatos de esquerda.

Dos 188 investidores entrevistados, entre os dias 9 e 11 de abril, 48% afirmaram que o vencedor das eleições seria o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP). Logo atrás, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) aparece como o favorito dos investidores, com 19% dos votos.

Mesmo conhecido por sua incoerência em temas econômicos, Bolsonaro não desagrada tanto aos investidores. Segundo a sondagem, em um cenário em que ele fosse eleito presidente, somente 43% acham que o índice Ibovespa cairia. Em novembro, a queda era a resposta de 73%.

Além disso, a sondagem mostrou que cenários em que Joaquim Barbosa, Fernando Haddad e Ciro Gomes estivessem teriam desfechos negativos para os preços de ativos no mercado brasileiro.