Caminhoneiros ameaçam greve; Bolsonaro oferece cargos e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Reajuste divide caminhoneiros e parte da categoria ameaça greve

A ala mais radical já se articula para uma paralisação nos próximos dez dias, mas também há a turma do “deixa disso”

Maia vê ‘falta de organização’ do governo e diz que foi ‘erro’ CCJ não votar Previdência

Deputados do “Centrão” e da oposição conseguiram se articular e adiaram a votação, segundo o Blog da Andréia Sadi, no G1

Inquérito do Supremo vai poupar parlamentares

Ao excluir deputados e senadores de apuração sobre ameaças a ministros e fake news, Corte tenta evitar mais atritos com o Congresso, que não descarta CPI da Lava Toga, diz reportagem do Estadão

Planalto cede e oferece chefias de estatais com projeção regional a partidos

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, Casa Civil começa a discutir a distribuição dos postos entre os partidos de centro e centro-direita na próxima semana

Fim de uma era: Galló deixa presidência da Renner

Executivo liderou a varejista gaúcha por quase três décadas e entrega a companhia com lucro de 1 bilhão de reais em 2018

Pinterest abre capital e aumenta a lista de unicórnios na bolsa

Rede social de busca e compartilhamento de fotos é avaliada em 12,7 bilhões de dólares na sua estreia na bolsa de Nova York

Guedes promete sequência de medidas “fortes” para estimular a economia

Ministro reiterou, porém, que a reforma da Previdência é absolutamente necessária para equacionar a situação fiscal doméstica

Governo quer arrecadar R$ 106,5 bilhões com leilão da cessão onerosa

Valor definido pelo governo veio em linha com estimativas que estavam circulando; Paulo Guedes insinua que Bolsonaro questiona privatização da Petrobras

PMI composto da zona do euro cai ao menor nível em 3 meses

Apesar da queda, a leitura acima de 50 indica expansão, ainda que em ritmo mais fraco do que no mês passado

Política e mundo

Relatório sobre interferência russa na eleição de Trump vem à luz

O documento elaborado pelo investigador Robert Mueller também trará detalhes sobre suposta obstrução de justiça cometida pelo presidente

Professor que deixou RJ após revelações do caso Marielle não perderá cargo

O nome de Pedro Mara foi pesquisado na internet pelo policial Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco

Toffoli: Liberdade de expressão não é absoluta e não pode alimentar ódio

Em discurso em SP, o presidente do STF disse que a liberdade de expressão “deve ser exercida em harmonia com os demais direitos e valores constitucionais”

Esforço para reconstrução da Notre-Dame reúne quase US$ 1 bilhão

Presidente Emmanuel Macron disse que a catedral deverá ser reconstruída em cinco anos

Pré-candidatos à PGR se dizem preocupados com inquérito da censura

Em manifesto, procuradores dizem que inquérito instaurado por Toffoli desafia os princípios do Estado Democrático de Direito

Novo presidente do ICMBio vê fusão com o Ibama como “uma coisa boa”

Homero de Giorge Cerqueira foi anunciado nesta quarta-feira como novo chefe do órgão

Centrão mirou em Maia e Bolsonaro ao atrapalhar reforma, dizem fontes

Adiamento da votação da Previdência na CCJ foi resposta para presidente da Câmara, por não cumprir acordos, e Bolsonaro, por criticar Legislativo

Por telefone, Trump fala com Papa sobre “aliviar sofrimento” na Venezuela

Presidente dos Estados Unidos também conversou com Papa Francisco sobre incêndio na Notre-Dame

Enquanto você desligou

Furnas registra lucro de R$ 1,071 bilhão em 2018

Melhora no fluxo de caixa e a diminuição do endividamento em cerca de R$ 1,5 bilhão foram fatores que também influenciaram no desempenho da companhia

Eletrobras aprofunda estudos sobre venda e privatização

Maior dúvida é sobre como será o processo: capitalização ou privatização

Após investir R$ 500 mi — e não lançar nenhum foguete — estatal é extinta

Alcântara Cyclone Space, criada no governo Lula em parceria com a Ucrânia, tinha o objetivo de lançar foguetes para transporte de satélites

Deputado do PSL diz que relator da Previdência tem ao menos 4 pareceres

Coronel Tadeu disse que relator precisa de várias opções porque questionamento é feito por artigo por artigo

Serviços em nuvem da IBM crescem, mas lucro cai 5,2% no 1º trimestre

Empresa de tecnologia registra queda na lucro em relação ao mesmo período em 2018

Petrobras anuncia alta de R$0,10 por litro do diesel

Reajuste do combustível ficou abaixo do anunciado na semana passada, após intervenção de Bolsonaro

Guedes estuda antecipar R$6 bi da cessão onerosa para estados e municípios

Leilão de áreas excedentes no pré-sal também deve garantir R$ 9 bi à Petrobras

Agenda

Nos Estados Unidos, serão divulgados as vendas do varejo em março, os pedidos Iniciais por seguro-desemprego, o índice de atividade industrial do setor manufatureiro da Filadélfia e os estoques mensais das empresas.