Câmbio para fim de 2018 sobe de R$ 3,50 para R$ 3,63, prevê Focus

O relatório de mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 18, pelo Banco Central, mostrou mudanças no cenário para a moeda norte-americana em 2018 e 2019. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano foi de R$ 3,50 para R$ 3,63, ante os R$ 3,43 verificados há um mês. Já o câmbio médio no ano passou de R$ 3,53 para R$ 3,57, ante R$ 3,45 de um mês atrás.

Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,50 para R$ 3,60, ante R$ 3,45 de quatro pesquisas atrás. Já a expectativa para o câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,48 para R$ 3,50, ante R$ 3,40 de um mês atrás.

Na última quinta-feira, dia 7, o BC anunciou, por meio de nota, a continuidade das operações de swap cambial nesta semana. A instituição estima oferecer o montante de cerca de US$ 10 bilhões, sendo que este valor pode ser ajustado para cima ou para baixo, dependendo das condições de mercado.