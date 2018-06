Câmbio para fim de 2018 sobe de R$ 3,48 para R$ 3,50, diz Focus

Brasília – Em meio ao movimento mais recente de alta do dólar ante o real, o relatório de mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 4, pelo Banco Central, mostrou alteração no cenário para a moeda norte-americana em 2018.

A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano passou de R$ 3,48 para R$ 3,50, ante os R$ 3,37 verificados há um mês. Já o câmbio médio no ano passou de R$ 3,46 para R$ 3,49, ante R$ 3,37 de um mês atrás.

Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,47 para R$ 3,50, ante R$ 3,40 de quatro pesquisas atrás. Já a expectativa para o câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,40 para R$ 3,45, ante R$ 3,40 de um mês atrás.

Em 16 de maio, ao manter a Selic (a taxa básica de juros) em 6,50% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC informou que, no cenário de referência, que considera juros constantes em 6,50% e dólar a R$ 3,60, as projeções para a inflação estão em torno de 4,0% para 2018 e 2019.

O dólar utilizado como referência nas projeções, de R$ 3,60, foi calculado com base na cotação média da taxa de câmbio observada nos cinco dias úteis encerrados no dia 11 de maio.