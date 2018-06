Câmbio para fim de 2018 permanece em R$3,50, projeta Focus

Brasília – O relatório de mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 11, pelo Banco Central (BC), mostrou manutenção no cenário para a moeda norte-americana em 2018 e 2019. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano seguiu em R$ 3,50, ante os R$ 3,40 verificados há um mês. Já o câmbio médio no ano passou de R$ 3,49 para R$ 3,53, ante R$ 3,40 de um mês atrás.

Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano permaneceu em R$ 3,50, ante R$ 3,40 de quatro pesquisas atrás. Já a expectativa para o câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,45 para R$ 3,48, ante R$ 3,40 de um mês atrás.

Na última quinta-feira, dia 7, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, anunciou oferta de US$ 20 bilhões em swaps até o fim desta semana. Além disso, afirmou que há espaço para fazer leilões de swap e que a posição do BC neste derivativo pode até mesmo superar o visto no passado (US$ 115 bilhões).

Goldfajn também indicou que o Banco Central poderá realizar leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) e até vender moeda à vista, se necessário.